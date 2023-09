Haus-Taufe: Ex-Telekom-Gebäude in Göttingen heißt jetzt „Weitwinkel“

Von: Per Schröter

Umbenennung Telekom-Gebäude an der Hannoverschen Straße in Göttingen: GWG-Geschäftsführer Jens Düvel und Oberbürgermeisterin Petra Broistedt verkünden das und stoßen mit einem Mineralwasser auf den Namen „Weitwinkel“ an. © Per Schröter

Es ist ein echter Hingucker: Das Ex-Telekom-Gebäude an der Hannoverschen Straße in Göttingen. Nach Renovierung hat es nun sogar einen neuen Namen.

Göttingen – Das Haus fällt auf, und es fiel immer auf – auch Vorbeifahrenden, die auf der stark frequentierten Hannoverschen Straße unterwegs sind: Das ehemalige Telekom-Gebäude an der Göttinger Philip-Reis-Straße hat einen neuen Namen. Am Freitag, 1. September, wurde es offiziell in „Weitwinkel“ umbenannt.

Seit die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG) das riesige Gebäude in der Philip-Reis-Straße 2a mit seinen rund 13.000 Quadratmetern Nutzfläche von der Telekom übernommen hat, wurde dort umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen.

„Unser Ziel war und ist es, das Gebäude langfristig in ein modernes Büro- und Verwaltungsgebäude weiterzuentwickeln“, betonte GWG-Geschäftsführer Jens Düwel.

„Bereits 2018 sind wir als Stadt mit unserem Jobcenter hier eingezogen und weil das Rathaus nicht erweiterbar ist, sind nach dem Brand dort mit der Erstkontaktstelle sowie dem Referat für Statistik und Wahlen weitere Behörden gefolgt“, sagte Oberbürgermeisterin Petra Broistedt.

Inzwischen sei das „Weitwinkel“ für die Stadt zu einem „sehr beliebten Verwaltungsstandort“ geworden. „Hier gibt es sehr moderne, tolle Büroräume und nicht zuletzt deshalb haben wir hier bereits rund 6.000 Quadratmeter angemietet“, so Broistedt,.

„Es war uns wichtig, diesem Gebäude eine langlebige und einprägsame Bezeichnung zu geben“, begründete Jens Düwel die Entscheidung für eine Umbenennung. Zwar zähle die Deutsche Telekom noch zu den Mietern, doch ansonsten habe der zwischen 1962 und 1992 erbaute Komplex mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun.

„Bei einem GWG-internen Namenswettbewerb waren 17 Ideen eingegangen, von denen sich Weitwinkel am Ende durchgesetzt hat“, meinte Düwel. Der Name passe gut, weil er sich zum einen an die Gebäudesilhouette anlehne und zum anderen Bezug nimmt auf den Weitblick Göttinger Forscherinnen und Forscher.

Damit der neue Name auch weithin sichtbar ist, wurde das Gebäude neu beschildert. „Aktuell arbeiten hier täglich mehr als 170 Menschen, Tendenz steigend“, sagte Jens Düwel. Mit den Parkplätzen P1 für den Eingang Nord und P2 für den Eingang Süd sowie einer idealen Anbindung an den ÖPNV lasse dabei auch die Erreichbarkeit keine Wünsche offen. (Per Schröter)