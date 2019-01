Polizei in Südniedersachsen warnt vor falschen Nachrichten auf Facebook

Göttingen – Die Polizeidirektion Göttingen warnt vor falschen Meldungen im sozialen Netzwerk „Facebook“ im Internet.

Angeblich soll ein Fahrer eines weißen Kleinbusses eine 16-jährige Jugendliche angesprochen und zum Mitfahren aufgefordert haben, heißt es dort. Die Beamten stellen klar: „Der Polizei liegen hierzu keine Hinweise vor!“

Ähnliche Meldungen hat es nach Angaben der Beamten bereits in der Vergangenheit in verschiedensten Versionen oder Varianten gegeben. Sie unterschieden sich zumeist nur bei den Ortsangaben und führten laut Polizei zu Verunsicherungen in der Bevölkerung. Die Polizei rät deshalb dringend davon ab, allen Meldungen zu glauben, welche ungeprüft über soziale Medien eingestellt oder verbreitet werden.

Wegen der vielen Nachfragen stellt die Polizei zudem klar, dass die beschriebenen Falschmeldungen nichts mit dem Fall einer vermissten 15-Jährigen aus Holzminden zu tun haben. „Dieser Fall ist uns bekannt, und es wird bereits ermittelt“, sagen die Beamten.

Meldungen zu verdächtigen Fahrzeugen beziehungsweise Personen sollten von Zeugen direkt der zuständigen Polizeidienststelle oder über Notruf 110 mitgeteilt werden.