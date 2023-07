Fahrbahnreinigung: Langer Stau nach Unfall auf Autobahn 7 bei Göttingen

Von: Stefan Rampfel

Unfall auf der Autobahn 7 in Höhe Bovenden: Dadurch kam es zu einem längeren Stau. © Stefan Rampfel

Für größere Behinderungen auf der Autobahn 7 sorgte am Samstag ein Unfall bei Bovenden. Die Fahrbahn musste gereinigt werden.

Bovenden – Zu einem Unfall, der einen mehrere Kilometer langen Stau in Richtung Süden verursachte, kam es am Samstag auf der Autobahn 7 in Höhe Bovenden im Landkreis Göttingen.

Gegen 10.10 Uhr prallte ein Mercedes Vito aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke und wurde daraufhin zurück gegen die Betonschutzwand in der Mitte der Fahrbahn geschleudert.

Kleinbus wird stark beschädigt

Der Kleinbus kam nach etwa 300 Metern stark beschädigt zum Stehen. „Die erste Meldung lautete, dass Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt waren“, sagt Alexander Piek von der Freiwilligen Feuerwehr Bovenden. „Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht.“

Der allein beteiligte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte den Wagen ohne Hilfe verlassen.

Rettungshubschrauber vor Ort

Ein Rettungswagen aus Nörten-Hardenberg brachte ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort war auch der Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44. Weil dieser mitten auf der Fahrbahn landete, musste die Autobahn in Richtung Süden gesperrt werden. Nach dem Start konnte zumindest der Standstreifen wieder freigegeben werden.

Die Feuerwehren aus Bovenden und Lenglern waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Weil sich Motoröl und Kraftstoff großflächig über alle Fahrstreifen verbreitete, musste nach der Bergung des Fahrzeugs die Autobahn in Richtung Süden weiter gesperrt werden.

Spezialfirma übernimmt Fahrbahnreinigung

Eine Spezialfirma war mit der Reinigung noch bis in den Nachmittag hinein beschäftigt.

Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer zurück. Die Umleitung führte ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg über die Bundesstraße 3 nach Göttingen. (Stefan Rampfel)

