Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Von: Bernd Schlegel

Ein Fahrer hatte die Anhaltezeichen der Polizei missachtet und war davon gefahren. (Symbolbild) © Patrick Seeger /dpa

Er missachtet die Anhaltezeichen und fährt davon. Der Mann liefert sich daraufhin bei Göttingen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Rosdorf – Eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich am Dienstag gegen 22 Uhr im südlichen Landkreis Göttingen ein Autofahrer, der mit einem BMW mit Witzenhäuser Kennzeichen unterwegs war.

Das Fahrzeug wurde später verlassen auf einem Parkplatz in Rosdorf aufgefunden. Der Fahrer des Wagens soll mit einem Kind weggelaufen sein.

Funkstreifenwagenbesatzung wollte kontrollieren

Der BMW war einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Höhe eines Bahnübergangs südlich von Rosdorf entgegengekommen. Die Polizei wollte den Wagen kontrollieren. Deshalb überholten die Beamten das Fahrzeug auf der Kreisstraße 29 zwischen dem Kreisel Sieboldshausen und Rosdorf und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen.

Als der Streifenwagen auf den angedachten Kontrollort, einen Feldweg, einbog, beschleunigte der etwa 25 bis 35 Jahre alte Mann und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf.

Fahrer will offenbar Flucht fortsetzen

In Rosdorf bog der unbekannte Fahrer in die Raiffeisenstraße ein, wendete in einer Firmenzufahrt und wollte offenbar die Flucht fortsetzten. Dabei konnte eine Kollision mit einem der Einsatzfahrzeuge der Polizei vermutlich nur knapp verhindert werden. Die Polizisten verloren den flüchtenden Wagen schließlich aus den Augen. Das verlassene Fahrzeug wurde schließlich auf einem Parkplatz in Rosdorf aufgefunden.

Ermittlungen dauern an

Die Limousine wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen von der Polizei beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0 55 04/94 98 20. (Bernd Schlegel)