Fahrerin tritt aufs Gas: Auto rammt Pavillon in Heiligenstadt

Heiligenstadt – Ungewöhnlicher Unfall im Eichsfeld: Im Stadtzentrum des Heilbades Heiligenstadt kam eine Autofahrerin beim Parken vom Weg – das Auto rammte einen Pavillon.

Am Freitag, 26. Mai, passierte es in Heiligenstadt. Gegen 18:45 Uhr wollte eine 26-jährige Autofahrerin ihren Audi an der Lindenallee aus einer Parklücke rangieren.

Unfallursache: Brems- mit Gaspedal verwechselt

Dabei verwechselte sie laut Polizeimitteilung „versehentlich“ das Brems- und Gaspedal. Das Fahrzeug habe sich laut Polizei dann nach „vorn in Bewegung gesetzt“, fuhr am Rande des Parks in der Innenstadt über eine Grünfläche und prallte schließlich gegen eine, die zu einem dort stehenden Pavillon gehört.

Schaden an Pavillon und Auto in Heiligenstadt: etwa 4100 Euro

Dabei entstand ein Gesamtschaden am Fahrzeug sowie an der Pavillon-Treppe von etwas 4100 Euro.

Damit ist auch bewiesen: Nicht nur ältere Autofahrer verwechseln gelegentlich das Brems- mit dem Gaspedal.