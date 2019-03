Neun Anzeigen: Fahrrad-Diebe in Göttingen-Weende unterwegs

Göttingen. Gleich neun Anzeigen von Fahrraddiebstählen am vergangenen Wochenende in Göttingen-Weende sind bislang bei der Polizei eingegangen.

Die Taten sollen sich allesamt zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, ereignet haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die gesicherten Räder in den Straßen Nachtigallshof, Valentinsbreite, Stumpfe Eiche und Hennebergstraße gestohlen. In einem Fall wurden sogar Teile eines Blechdaches abmontiert, um an ein Fahrrad zu gelangen.

Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.