Ein Foto, Fußball und Rassismus: Neues Buch "Der Fall Özil" aus Göttingen

Göttingen. Hohes Tempo geht der Fußball-Buch-Verlag Nummer 1 in Deutschland, "Die Werkstatt" aus Göttingen. Er veröffentlicht ab heute ein wichtiges Buch zum Fall Özil.

Multikulti macht Mannschaften stärker: Einen Weltmeister Deutschland hätte es sonst 2014 nie gegeben. Ein Fakt, an dem niemand vorbei kann, auch ein Nationalist nicht. Dietrich Schulze-Marmeling stellt das in seinem heute im Göttinger Verlag „Die Werkstatt“ erscheinenden Buch „Der Fall Özil“ heraus. Der Autor möchte damit erreichen, „dass die Verlogenheit aus der Debatte verschwindet“.

Es ist es ein ehrliches Buch, das eben jene Verlogenheit aufzeigt, die zum Teil auch historisch begründet ist. So ist der Fall Özil für Schulze-Marmeling viel mehr, nämlich eine Debatte über Fußball, Deutschtürken, Integration und Rassismus, aber auch über Verbandsstrukturen und Personen. Zu Letzteren zählt Ehrenspielführer Lothar Matthäus, der heute Fifa-PR-Termine mit Wladimir Putin macht oder gar mit dem tschetschenischen Despoten Ramsan Kadyrov öffentlich kickt. „Warum forderte keiner die Rückgabe des Ehrenspielführerstatus?“, fragt Schulze-Marmeling.

Der Autor analysiert zudem die Gründe für das WM-Ausscheiden sowie die Eskalation um Mesut Özil und dessen Rückzug. Dabei macht er bei dem Spieler eine „Verbitterung und Wut“ als Motiv für den Rücktritt aus. Jener Özil war erst die Symbolfigur für die Integrationskraft des Fußballs und der Gesellschaft, jetzt wurde er zum Schuldigen für das WM-Aus. „Es reicht nicht mehr für die jungen Deutschtürken, deutsch zu sprechen und zu leben, um als integriert zu gelten. Sie müssen ihr Deutschsein stärker demonstrieren als Deutsche.“ Geschieht das nicht, dann wird der Vorzeige-Integrierte Özil zum Schuldigen.

Schulze-Marmeling bezieht Position jenseits der Polemik und spielt thematisch den sauberen Pass in die Tiefe, den Özil auf dem Feld meisterlich beherrscht. Und der Autor fordert eine grundsätzliche Diskussion über den Rassismus und Nationalismus in Deutschland und Europa. Das Buch, Auslöser waren die Pfiffe gegen Ilkay Gündogan in Leverkusen, hat er geschrieben, um etwas tun zu wollen: „Weil ich glaube, dass hier mit dem Rassismus etwas aus dem Ruder läuft“.

„Der Fall Özil“, Dietrich-Schulze-Marmeling, Verlag „Die Werkstatt“, 192 Seiten, 14,90 Euro.