Falsche Sammler von Theater-Requisiten in Göttingen unterwegs

Das Deutsche Theater in Göttingen warnt vor Personen, die sich als Sammler von Requisiten ausgeben.

Unbekannte haben, nach einem Bericht an das Deutsche Theater (DT) Göttingen, versucht, sich Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame zu verschaffen. Sie gaben sich als Requisiteure aus.

Das DT teilt über Pressesprecherin Inge Mathes mit: „Dies trifft in keinem Fall zu.“

„Die Abteilung Requisite am DT bezieht ihre Requisiten niemals in direkter Ansprache der Bevölkerung durch das Klingeln an Haustüren oder unvorbereitete Anrufe“, schildert Mathes.

Selten komme es vor, dass alte technische Geräte oder wie zuletzt Fahrradhelme für das Theater in der Bevölkerung gesammelt werden, begleitet durch öffentliche Aufrufe – auch in den Medien und die Theater-Internetseite.

Hausbesuche und Anrufe direkt melden

„Es wird dann dazu aufgerufen, sich direkt beim Theater zu melden oder die Requisiten vor Ort abzugeben. Direktanrufe oder gar Hausbesuche ohne Vorbereitung sind absolut unüblich.“ Zudem rufe das Theater aktuell zu keinerlei Sammelaktion auf.

Das DT bittet die Bevölkerung daher, Hausbesuche und Anrufe von Menschen, die sich als Theatermitarbeiter*innen ausgeben, direkt der Polizei zu melden.