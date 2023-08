Falscher Dachdecker tritt an Haustüren im Südharz auf

Von: Bernd Schlegel

Einsatz auf der B451. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Erneut ist im Südharz offenbar ein betrügerischer Handwerker unterwegs. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Unbekannten.

Osterode/Herzberg – Erneut ist im Südharz ein mutmaßlich falscher Dachdecker in Erscheinung getreten.

Laut Polizei klingelte der Unbekannte am Mittwoch an mehreren Haustüren und bot Seniorinnen und Senioren im Altkreis Osterode Dienstleistungen an.

In einem Fall nutzte der Mann offenbar die Abwesenheit einer Hausbewohnerin, um einen vierstelligen Betrag zu stehen. Hinweise erbitten die Beamten unter Tel. 0 55 22/50 80. (Bernd Schlegel)