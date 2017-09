Faustschläge wie ein Boxer: Göttinger vor Gericht 

Göttingen. Wegen Gewaltattacken und anderer Straftaten muss sich seit Donnerstag ein 19-jähriger Mann aus Göttingen vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln sowie Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Der 19-Jährige war seit dem vergangenen Sommer mehrfach durch Gewaltdelikte aufgefallen. Nach einem besonders brutalen Vorfall im März dieses Jahres kam er in Untersuchungshaft.

Laut Anklage soll er vormittags auf einem Gehweg in Göttingen völlig grundlos einen Mann zunächst verbal attackiert und ihm dann mehrere Schläge in den Nacken versetzt haben. Anschließend habe er ihm mehrere Boxhiebe ins Gesicht verpasst, so dass der Mann zu Boden ging. Danach habe er sich auf dessen Brustkorb gesetzt, ihm mit beiden Fäusten auf die Augen geschlagen und mindestens zweimal ins Gesicht getreten.

Schlag- und Stichverletzungen

Drei Wochen vorher soll der 19-Jährige bei einer Geburtstagsfeier in Göttingen einem Bekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er ihn mit einem Messer angegriffen und mit den Worten „Ich stech dich ab“ bedroht haben. Der Attackierte habe dabei zwei Stichverletzungen erlitten.

Im Juni vergangenen Jahres soll der Angeklagte außerdem auf einer Feier in einem Göttinger Studentenwohnheim eine verbale Auseinandersetzung mit einer Studentengruppe provoziert und einem Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben.

Außerdem soll er Polizeibeamte mit obszönen Worten beleidigt haben. Wenige Tage später bekam er es erneut mit der Polizei zu tun. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war er nachts zum Holtenser Berg gefahren, um sich dort Kokain zu kaufen, und hatte dann auf der Rückfahrt einem Funkstreifenwagen der Polizei die Vorfahrt genommen.

Unter Drogeneinfluss

Der Fahrer des Polizeiautos habe eine Vollbremsung hinlegen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend habe der Angeklagte seine Fahrt in Schlangenlinien fortgesetzt, während die Polizei ihn mit eingeschaltetem Blaulicht verfolgte. Als die Beamten ihn schließlich stoppen und kontrollieren konnten, fanden sie isechs Konsumeinheiten Kokain.

Der Angeklagte zeigte sich zu Prozessbeginn geständig. Er bereue die Taten und wolle dafür die volle Verantwortung übernehmen, sagte er. Seinen Angaben zufolge hatte er bis Ende 2015 Boxen als Leistungssport betrieben, dann aber aufgrund einer unfallbedingten Verletzung damit aufhören müssen. „Danach ist mein Leben aus den Fugen geraten“, sagte er. Bei den angeklagten Gewaltdelikten habe er stets unter der Einwirkung von Kokain und Alkohol gestanden, deshalb könne er sich kaum an Details erinnern.

