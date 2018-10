Fehlermeldesystem in Kliniken soll Schlimmes verhindern

Krankenhäuser in Niedersachsen müssen ein anonymes Fehlermeldesystem einführen. Mitarbeiter können anonym den Verdacht auf Straftaten und Fehler kundtun.

Bei einer besonderen Gefahr für Patienten muss die Klinik umgehend das Gesundheitsministerium in Hannover einschalten. Das sieht das neue Krankenhausgesetz vor, das der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen aller fünf Fraktionen als Konsequenz aus der Mordserie des ehemaligen Pflegers Niels Högel verabschiedet hat.

„Eine Mordserie, wie sie sich in Oldenburg und Delmenhorst ereignet hat, darf es nie wieder geben“, erklärte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) im Landtag. „Das Risiko von Behandlungsfehlern – ob aus Versehen oder vorsätzlich – wird gesenkt.“ Die Novelle, die 2019 in Kraft tritt, verpflichtet die Kliniken außerdem bis 2022 Stationsapotheker in ausreichender Zahl einzusetzen sowie Arzneimittelkommissionen zu berufen. Diese sollen die Ausgabe von Medikamenten überwachen und das Personal bei der Verabreichung von Arzneimitteln beraten. Auf diese Weise soll ein ungewöhnlich hoher Verbrauch von Medikamenten schneller auffallen.

Högel soll zwischen 2000 und 2005 mehr als 100 Patienten Medikamente gespritzt haben, um damit lebensbedrohliches Herzflimmern auszulösen. Für sechs Taten ist der Ex-Pfleger bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt; für 99 weitere Morde muss er sich ab nächsten Dienstag vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Högel sei „der größte Massenmörder unseres Landes“, sagte der SPD-Abgeordnete Uwe Schwarz. „Wir können das Leid der betroffenen Familien nicht ungeschehen machen, aber wir hoffen, Vergleichbares in Zukunft verhindern zu können.“

Das neue Gesetz sieht außerdem regelmäßige Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen in den Krankenhäusern vor. Dort sollen Ärzte und Pflegepersonal Todesfälle und besonders schwere Krankheitsverläufe erörtern. Darüber hinaus müssen die Kliniken Pläne erstellen, um einer berufsbezogenen Belastung ihrer Mitarbeiter vorzubeugen. Damit werde aber das große Problem der angespannten Personalausstattung nicht gelöst, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. „Der Mangel an Pflegern limitiert die Sicherheit der Patienten.“ (ymp)