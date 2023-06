Festival-Feeling bei der „Nacht der Kultur“ in der Göttinger Innenstadt

Von: Melanie Zimmermann

Nach der Corona-Pause zog es vergangenes Jahr wieder tausende Menschen in die Göttinger Innenstadt. Mit dabei auf der Bühne am Alten Rathaus: Das Göttinger Symphonieorchester. © Stefan Rampfel

Seit rund 20 Jahren belebt die Pro-City „Nacht der Kultur“ die Göttinger Innenstadt. Am Samstag, 10. Juni, ist es einmal mehr soweit.

Göttingen - Es ist wieder soweit! Die „Nacht der Kultur“ wird bei voraussichtlich bestem Wetter am Samstag, 10. Juni, einmal mehr tausende Menschen in die Göttinger Innenstadt ziehen. Neben viel Live-Musik, unter anderem durch das Göttinger Symphonieorchester (GSO) und dem Duderstädter Musiker und „The Voice of Germany“-Teilnehmer Tammo Förster, erwartet die Besucher der Innenstadt auch in diesem Jahr wieder so ziemlich alles, was das kulturelle Göttinger Herz begehrt.

Auf Bühnen, in Hinterhöfen, Kirchen, Galerien und an zahlreichen weiteren Orten der Innenstadt sind unter anderem Live-Musik, DJs, Kunst-Ausstellungen, Tanz, Theater und Lesungen zu erleben – für jeden Geschmack und jede Altersklasse ist etwas dabei.

„Nacht der Kultur 2023“ in der Innenstadt: Göttinger Symphonieorchester und Tammo Förster sind dabei

Schon im vergangenen Jahr herrschte nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause wieder absolute Volksfeststimmung in der Innenstadt. Von 15 bis 23 Uhr interpretieren lokale und regionale Bands Rock, Pop, Blues, Boogie, Funk, Club und vieles mehr und laden zum Tanzen, Jubeln und Mitsingen ein. Die Göttinger Kulturszene bildet nahezu ihr gesamtes Spektrum ab.

Ein besonderes Highlight ist bei der „Nacht der Kultur“ stets der Open-Air-Auftritt des Göttinger Symphonieorchesters auf der Bühne vor dem Alten Rathaus. Und wie meist in jedem Jahr sind die Tickets für die begrenzte Anzahl an Sitzplätzen auch in diesem Jahr bereits ausverkauft.

Göttinger „Nacht der Kultur 2023“: Nahezu alle Musik-Genres sind vertreten

Alternativen gibt es für die Besucher bei der „Nacht der Kultur“ allerdings genug. So gibt es ab 18 Uhr auf der Bühne am Wilhelmsplatz, der Universität- und Woggon-Bühne, zunächst mit der Bigband der Universistät „XYJazz“ Bigband Jazz vom Feinsten, ehe es um 21 Uhr mit den „G-Fonics“ richtig groovy wird.

Auf der Bühne am Waageplatz spielen ab 20 Uhr die „Pussy Penguins“ Songs bekannter sowie unbekannter Musikgrößen wie Foo Fighters, Status Quo, ZZ Top, Police, Eric Gales, Hendrix und vielen mehr. Im Anschluss betreten ab 21 Uhr die „Tora Bora Allstars“ die Bühne.

Was der musikalische Nachwuchs in Göttingen und aus der Region so drauf hat, davon können sich die Besucher unter anderem vor der Bühne am Wochenmarkt überzeugen. Neben dem Drittplatzierten „The Voice of Germany“-Teilnehmer Tammo Förster aus Duderstadt, der ab 19.20 Uhr nur mit seiner Gitarre auf der Bühne stehen wird, spielen dort auch „Revival“ aus Einbeck (20.30 Uhr) sowie die Gewinner des Local-Heroes-Band-Contests in Göttingen 2022, „Clear Ground“ (21.50 Uhr)

„Universe on Tour“: Mobiles Planetarium bei der „Nacht der Kultur 2023“ auf dem Göttinger Albaniplatz

Natürlich gibt es nicht nur Musik bei der „Nacht der Kultur“. Traditionell treten viele regionale Tanzschulen und Vereine auf den einzelnen Bühnen in der Innenstadt an.

Dazu gibt es auf dem Albaniplatz die Roadshow „Universe on Tour“ von 10 bis 22 Uhr. In der Kuppel des mobilen Planetariums nimmt im Halbstundentakt eine faszinierende Show die Besuchenden auf eine Reise ins Weltall mit – von der Beobachtung des Himmels mit bloßem Auge über die Erfindung des Teleskops bis hin zur heutigen Astronomie.

Die Teilnehmerzahl dort ist begrenzt – Reservierungen unter: wissenschaftsjahr.de/2023/universe-on-tour. (Melanie Zimmermann)

Das gesamte Programm der diesjährigen „Nacht der Kultur“: einkaufen-in-goettingen.de