Festival in Göttingen: Musik im Wald für alle Altersgruppen

Von: Bernd Schlegel

Organisatoren und Sponsoren des KWP-Festivals: Zwei Tage gibt es am dritten August-Wochenende volles Programm in Göttingen. © Bernd Schlegel

Musikfans und solche, die es werden wollen, sollten sich das dritte August-Wochenende vormerken. Dann steigt in Göttingen das KWP-Festival.

Göttingen – Zu den bekanntesten musikalischen Live-Veranstaltungen in Südniedersachsen gehört das KWP-Festival in Göttingen. Auf ein Programm der Extraklasse dürfen sich die Besucher am Freitag und Samstag, 18. und 19. August, im Kaiser-Wilhelm-Park (KWP) im Stadtwald freuen.

Die Vorbereitungen für das zweitägige Großereignis, das an beiden Tagen um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) beginnt, laufen bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr steht beim ersten Abend vor allem Musik fürs jüngere Publikum im Mittelpunkt, denn der deutsche Sänger Schmyt tritt auf. Auf den Geschmack der „reiferen“ Zuhörer ist der Samstag mit Stargast Ray Wilson zugeschnitten. Hier ein Überblick über die musikalischen Höhepunkte:

Fiora: Die Göttinger Musikerin und Local-Heroes-Wildcard-Gewinnerin eröffnet das Programm am Freitag. Sie will mit Indie-Pop überzeugen.

Die Göttinger Musikerin und Local-Heroes-Wildcard-Gewinnerin eröffnet das Programm am Freitag. Sie will mit Indie-Pop überzeugen. My Ugly Clementine: Das Spektrum der Band aus Österreich, die um 20.15 Uhr auf die Bühne kommt, reicht von Indie, über Pop bis Garage Rock-Revival. 2020 holte die Formation den Amadeus Austrian Music Award und den Titel „Band des Jahres“. Im vergangenen Jahr stieg das Trio in Deutschland größer ein.

Das Spektrum der Band aus Österreich, die um 20.15 Uhr auf die Bühne kommt, reicht von Indie, über Pop bis Garage Rock-Revival. 2020 holte die Formation den Amadeus Austrian Music Award und den Titel „Band des Jahres“. Im vergangenen Jahr stieg das Trio in Deutschland größer ein. Schmyt: Dieser Interpret (Auftritt ab 22.15 Uhr) ist ein Phänomen. Seit der Sänger, Songwriter und Producer vor zwei Jahren seinen ersten Titel veröffentlicht hat, ist er durchgehend in aller Munde. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein Debütalbum. Es wirft jegliche Prinzipien der Popmusik über Bord.

Dieser Interpret (Auftritt ab 22.15 Uhr) ist ein Phänomen. Seit der Sänger, Songwriter und Producer vor zwei Jahren seinen ersten Titel veröffentlicht hat, ist er durchgehend in aller Munde. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein Debütalbum. Es wirft jegliche Prinzipien der Popmusik über Bord. Flause Kollektiv: Erstmals gibt es mit diesem Auftritt ab 23.45 Uhr einen Platz für elektronische Tanzmusik beim KWP-Festival. Die Protagonisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Subkultur in Göttingen noch bunter zu machen.

Erstmals gibt es mit diesem Auftritt ab 23.45 Uhr einen Platz für elektronische Tanzmusik beim KWP-Festival. Die Protagonisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Subkultur in Göttingen noch bunter zu machen. Ilanoor: Das Programm am Samstag beginnt mit dem Auftritt der Gewinner des regionalen Local-Heroes-Wettbewerbs in Göttingen. Der Bandname kommt aus dem Arabischen und bedeutet zum Licht. Mit dem Auftritt will sich das Sextett einem breiten Publikum vorstellen.

Das Programm am Samstag beginnt mit dem Auftritt der Gewinner des regionalen Local-Heroes-Wettbewerbs in Göttingen. Der Bandname kommt aus dem Arabischen und bedeutet zum Licht. Mit dem Auftritt will sich das Sextett einem breiten Publikum vorstellen. Delta Constellations: Dieses Quartett, das um 19.45 Uhr die Bühne betritt, besitzt außergewöhnliches Talent. Sie schreiben hoffnungsvolle Songs über scheinbar aussichtslose Situationen. Die Zuhörer können die Leidenschaft für Melodien, Texte und Themen spüren.

Dieses Quartett, das um 19.45 Uhr die Bühne betritt, besitzt außergewöhnliches Talent. Sie schreiben hoffnungsvolle Songs über scheinbar aussichtslose Situationen. Die Zuhörer können die Leidenschaft für Melodien, Texte und Themen spüren. Ray Wilson: Er ist der Stargast des Wochenendes im Stadtwald und wurde als früherer Sänger von Genesis weltweit bekannt. Der Rockmusiker will am Samstag ab 21 Uhr seinen Fans und solchen, die es werden wollen, seine Hits der 1970er- bis 1990er-Jahre live in der Uni-Stadt präsentierten. Die Zuhörer dürfen sich natürlich auch auf die Titel „Calling All Stations“, „No Son of Mine“, „Carpet Crawlers“ und „Mama“ freuen.

Er ist der Stargast des Wochenendes im Stadtwald und wurde als früherer Sänger von Genesis weltweit bekannt. Der Rockmusiker will am Samstag ab 21 Uhr seinen Fans und solchen, die es werden wollen, seine Hits der 1970er- bis 1990er-Jahre live in der Uni-Stadt präsentierten. Die Zuhörer dürfen sich natürlich auch auf die Titel „Calling All Stations“, „No Son of Mine“, „Carpet Crawlers“ und „Mama“ freuen. The Magic Mumble Jumble: „Don’t forget to move your body to beat“, heißt es in dem Song der Gruppe, die Tausende zuhause zum Tanzen bewegt hat und das Festival am Samstag ab 22.45 Uhr beschließt. Mit über vier Millionen Aufrufen auf Spotify hat die Single den Nerv des Publikums getroffen. Und auch im Göttinger Stadtwald sind Tanzeinlagen ganz bestimmt garantiert.

Der Vorverkauf für den abschließenden Höhepunkt des Kultursommers in der Uni-Stadt hat bereits begonnen. Karten kosten für einen Festivaltag 30 Euro (ermäßigt 22 Euro). Die Kombi-Karte ist für 50 Euro (ermäßigt 42 Euro) zu haben. An der Abendkasse kostet jede Karte fünf Euro mehr. Gerade die ermäßigten Karten wurden im Preis reduziert. Möglich wird dies durch eine größere finanzielle Beteiligung der Stadt Göttingen.

(Bernd Schlegel)