Feuer im Studi-Wohnheim Kellnerweg in Göttingen

Balkonbrand: niemand verletzt

Nur noch ein Torso: Der Balkon eines Appartements im Studentenwohnheim Kellnerweg auf dem Göttinger Nordcampus wurde zerstört.

Meterhoch schlagen die Flammen von einem Balkon eines Appartements in einem Göttinger Studentenwohnheim. Die Feuerwehr ist schnell da.

Göttingen - Auf dem Nordcampus in Göttingen ist es am Mittwochnachmittag, 14. Juni ein einem Studentenwohnheim am Kellnerweg zu einem Feuer gekommen. Der Brand war aber schnell gelöscht. Es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr wurde gegen 16 Uhr zunächst vom benachbarten Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) auf dem Göttinger Nordcampus gerufen. Mitarbeiter hatten die Flammen und den dunklen Rauch vom gegenüberliegenden Grundstück am Kellnerweg gesehen.

Feuer in Studentenwohnheim: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass ein Appartement in voller Ausdehnung brennt. Wie sich nach Ankunft der Einsatzkräfte herausstellte, brannte glücklicherweise nur der Balkon. Ob es auch Schäden im Appartement gibt, müssen die Ermittlungen zeigen.

Feuer auf Balkon ist schnell gelöscht

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr – auch mit der Ausbildungseinheit Toj –, die Feuerwache Klinikum und die Freiwillige Feuerwehr Weende. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Brand in kurzer Zeit gelöscht. Ob ein auf dem Balkon abgestellter Grill als Brandursache in Frage kommt, müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Appartement ist augenscheinlich zeitweise unbewohnbar

Das Appartement war augenscheinlich nicht mehr bewohnbar, auch Scheiben waren zerborsten, Rauch war nach innen eingedrungen. Die normalerweise weiße Gebäudewand ist durch Flammen und Rauch schwarz gefärbt.

Im Innenhof der Studentenwohnanlage versammelten sich viele Studierende, die den Feuerwehreinsatz verfolgten. Diese behinderten die Löschmaßnahmen aber nicht. Die Wohnanlage des Studentenwerks im Kellnerweg bietet Platz für 327 Studierende. (Stefan Rampfel)