Feuer in Appartment-Wohnhaus in Göttingen: 25 Personen werden gerettet, eine verletzt

Von: Stefan Rampfel

In einem Appartement-Wohnhaus an der Weender Landstraße in Göttingen kam es in der Nacht zu einem Brand. © Stefan Rampfel

In einem Wohnhaus in Göttingen kommt es in der Nacht zu einem Brand. 25 Menschen müssen evakuiert werden, eine Person wird verletzt.

Göttingen - In der Nacht zu Dienstag kam es in der Unistadt zu einem Feuer in einem Appartementhaus an der Weender Landstraße in Göttingen. 25 Personen mussten evakuiert werden, eine Person wurde verletzt.

In ersten Medienberichten am Dienstagmorgen war zu lesen, eine Gasflasche sei in dem Appartement explodiert. Dies dementierten sowohl der Sprecher der Göttinger Berufsfeuerwehr sowie die Polizei Göttingen vehement. „Dort ist nichts explodiert! Es wurde mit Feuerzeugen gespielt, der Brand war ein Unfall“, so die Polizei Göttingen auf Anfrage unserer Zeitung.

Feuer in Appartement in Göttingen: Polizei und Feuerwehr dementieren Explosions-Gerüchte

Mehrere Rauchmelder piepen gegen 3.40 Uhr in der sonst ruhigen Nacht, dichter Rauch dringt aus dem Flur und einem Fenster der 3. Etage des 4-stöckigen Hauses. Zuerst trifft die Polizei ein und beginnt mit den Evakuierungen der Bewohner in den unteren Etagen sowie mit Lautsprecherdurchsagen an die Anwohner, die nicht mehr fliehen können.

Mit der Drehleiter wurden mehrere Bewohner des Hauses von der Berufsfeuerwehr aus dem Gebäude evakuiert. © Stefan Rampfel

Denn die Fluchtwege im dritten und vierten Obergeschoss sind verqualmt mit giftigem Brandrauch. Als Fluchtweg bleibt nur die Drehleiter der Feuerwehr. Diese wird um 3.45 Uhr alarmiert und rückt mit den Einsatzkräften der Hauptfeuerwache, der Feuerwache des Klinikums und der Ortsfeuerwehr Weende an.

Wegen starker Rauchentwicklung: Flucht durch das Treppenhaus war nicht mehr möglich

„Bei Ankunft drang dichter Rauch aus den Fenstern“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Mike Lewandowski vor Ort. „Als erstes haben wir mit der Rettung der Personen begonnen, parallel dazu wurde die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes vorbereitet.“

Einsatzkräfte der Göttinger Berufsfeuerwehr trugen Atemschutz. © Stefan Rampfel

„Die Personen standen an den Fenstern, blieben aber ruhig, so dass keine Panik entstanden ist“, lobt Lewandowski das Verhalten der Bewohner. Eine männliche Person, die schon vor Ankunft der Feuerwehr auf dem Parkplatz nur in Unterhose bekleidet herumlief, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei ihr handelt es sich augenscheinlich um den Bewohner des betroffenen Appartements. „Die Person hat eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen erlitten“, sagt der Feuerwehr-Pressesprecher. Nach seinen Erkenntnissen hat unter anderem die Matratze und weiteres Interieur gebrannt.

Feuer in einem Göttinger Appartement: Ein Bewohner erleidet Rauchvergiftung und Brandverletzungen

Derweil löschen die Einsatzkräfte im Inneren das brennende Appartement unter schwerem Atemschutz und können die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu bekommen, wird ein Druckbelüftungsgerät eingesetzt.

Ein geretteter Bewohner aus dem Appartement-Haus hat bald wieder festen Boden unter den Füßen. © Stefan Rampfel

Insgesamt sind in dem Wohnhaus 55 Menschen gemeldet, 25 waren zum Brandzeitpunkt anwesend und wurden evakuiert. Diese verfolgten das Geschehen vom Parkplatz aus, teils in Decken gehüllt. Zur Betreuung dieser Personen wurde zudem die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert.

In einem nahe gelegenen Fitnessstudio konnten die Geretteten so lange warten, bis ihr Wohnhaus durch die Polizei wieder freigegeben wurde.

Feuer in Göttinger Wohnhaus: Acht Appartements derzeit nicht bewohnbar

Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Acht Appartements sind vorübergehend nicht bewohnbar.

Kurios: Am Abend zuvor wurde die Feuerwehr in das gleiche Gebäude schon einmal gerufen. Gegen 21 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung genau in dem gegenüberliegenden Appartement des jetzt ausgebrannten Zimmers. Ursache: Eine Herdplatte soll nicht ausgeschaltet worden sein, sodass Gegenstände auf dieser schmorten. (Stefan Rampfel)