Feuer in JVA bei Göttingen– Insasse schwer verletzt

Von: Stefan Rampfel

Feuer in der JVA Rosdorf: Zwei Feuerwehrfahrzeuge verlassen die Justizvollzugsanstalt am Montagabend, 5. Juni, nach Ende der Löscharbeiten durch das Haupttor. Ein Insasse wurde schwer verletzt, kam in eine Göttinger Klinik. © Stefan Rampfel

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf bei Göttingen hat es am Montagabend, 5. Juni, gebrannt – ein Mensch wird verletzt.

Rosdorf - Bei einem Feuer in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf ist am Montagabend ein Gefängnisinsasse schwer verletzt worden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Rosdorf und Mengershausen wurden um 20.52 Uhr ebenso alarmiert wie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Erstinformation: Ein Häftling erleidet schwere Rauchgasvergiftung

Nach ersten Informationen erlitt ein Häftling eine schwere Rauchgasvergiftung. Unter Begleitung von Justizbeamten wurde er mit dem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

JVA-Rosdorf: Station im Erdgeschoss muss wegen Feuer evakuiert werden

Die betroffene Station im Erdgeschoss des Gefängnisses musste evakuiert werden. Das Feuer war nach einer guten halben Stunde gelöscht. Die Brandursache ist unbekannt.

JVA Rosdorf wurde 2007 in Betrieb genommen und gilt als sehr sicher

Die JVA Rosdorf liegt an der Grenze zwischen der Gemeinde Rosdorf und der Stadt Göttingen. Sie wurde 2007 in Betrieb genommen und gehört zu den sichersten Vollzugseinrichtungen des Landes Niedersachsen. Sie bietet Platz für insgesamt 340 Inhaftierte und Sicherungsverwahrte.

Auf dem Gesamtkomplex innerhalb der 6,5 Meter hohen Mauer befinden sich neben den Haftbereichen auch eine Sporthalle und ein Sportplatz sowie diverse Werkstätten und Betriebe. (Stefan Rampfel)