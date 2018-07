Großfeuer in Grone: Lagerhallen-Komplex brannte lichterloh

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Göttingen. Ein Großbrand hat in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehren in Göttingen in Atem gehalten. Der erste Alarm wurde um 0.09 Uhr ausgelöst. Anrufer meldeten ein Feuer im Göttinger Auktionshaus im Schlagemühlenweg im Stadtteil Grone.