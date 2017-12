Feuerwehr-Kinder verteilen Geschenke im Krankenhaus Lenglern

Überraschung: Kinder beschenken Patienten am Standort des Krankenhauses Göttingen-Weende in Lenglern. Foto: Rampfel

Lenglern. Jedes Jahr im Advent besucht die Kinderfeuerwehr Lenglern das Krankenhaus im Ort, um den Patienten Geschenke zu überbringen und ihnen so eine Freude zu machen.

So auch in diesem Jahr. Fast 30 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gingen mit Kinderfeuerwehrwartin Janina Alberti und den Betreuern in fast jedes Patientenzimmer auf den drei Stationen des Krankenhauses im Pappelweg.

In diesem Jahr gab es für die Patienten von den Kindern selbst gebastelte Weihnachtsdekorationen aus Holz.

„Wir freuen uns jedes Jahr auf den Besuch“, sagt Krankenschwester Silvia Rettberg von der Station L 3.

Als Dank gab es auch für die Kinder ein kleines Präsent in Form eines Schokoladen-Weihnachtsmannes.

Das Krankenhaus in Lenglern gehört zum Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende. Hier ist die Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin sowie das Schlaflabor beheimatet. (ysr)