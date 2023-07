Feuerwehr verhindert Waldbrand im Landkreis Göttingen

Von: Roland Schrader

Einsatz für die Feuerwehr bei Emmenhausen: Dort brannte es auf einem Feld. © Roland Schrader

Einsatz für die Feuerwehren Emmenhausen und Lenglern im Landkreis Göttingen. Sie verhindern, dass ein Feldbrand auf einen Wald übergreift.

Emmenhausen – In der Emmenhäuser Feldmark im Landkreis Göttingen entzündete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf einem Stoppelfeld am Waldrand ein Feuer auf 500 Quadratmeter Fläche. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Wald konnte verhindert werden.

Die Ortsfeuerwehren aus Emmenhausen und Lenglern eilten sofort zum Brandort und verhinderten, dass das Feuer einen Wald erreichte. Die zuerst eingetroffenen Feuerwehrleute aus Emmenhausen versuchten, den Brand mit Feuerpatschen zu löschen.

Tanklöschfahrzeug vor Ort

Als kurze Zeit später die Aktiven aus Lenglern mit Tanklöschfahrzeugen eintraf, wurde mit Wasser und mit Hilfe zweier C-Rohre gelöscht. Bei der Brandbekämpfung half laut Emmenhausens Ortsbrandmeister Marcel Lahrsow auch ein Bauunternehmer aus Emmenhausen mit, der mit einem Bagger zum Feld fuhr und eine Schneise zwischen Wald und Feuer zog.

„Das Feuer war dank des Großaufgebots schnell unter Kontrolle“, ergänzte Einsatzleiter Lahrsow.

Polizei geht von Defekt an Traktor als Ursache aus

Im Einsatz waren 26 Feuerwehrleute. Die Polizei geht von einem mechanischen Defekt eines Traktors als Ursache aus, der auf dem Feld unterwegs war. (Roland Schrader)