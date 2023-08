Unfall mit mehreren Verletzten: Feuerwehren üben Ernstfall in Tunnel bei Göttingen

Feuerwehr-Übung

+ © Stefan Rampfel Einsatzkräften probten den Ernstfall im Bovender Tunnel. Szenario: Zwei Pkw sind frontal zusammengestoßen, es gibt mehrere Verletzte. © Stefan Rampfel

Zwei Pkw stoßen zusammen, mehrere Verletzte: Für einen Feuerwehreinsatz wird ein Tunnel bei Göttingen voll gesperrt. Einsatzkräfte üben den Ernstfall.

Bovenden – Der Tunnel zwischen Göttingen und Bovenden musste am Dienstagabend voll gesperrt werden. Der Grund: Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bovenden und Nörten-Hardenberg probten den Ernstfall.

Alarm um 18.18 Uhr am Dienstagabend, 15. August: Ein schwerer Unfall hat sich im Bovender Tunnel auf der Bundesstraße 3 ereignet. Zwei Pkw sind frontal zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte. Die Einsatzkräfte aus Bovenden (Landkreis Göttingen) und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) eilen an die Unfallstelle.

Übung für den Ernstfall: Feuerwehren bei Einsatz im Bovender Tunnel auf der Bundesstraße 3

Was realistisch aussieht, ist eine Gemeinde- und Landkreis übergreifende Feuerwehrübung. Vorgeschrieben ist, dass jährlich eine Feuerwehrübung in jedem Tunnel stattfindet. Die letzte größere Übung gab es 2016. Der 402 Meter lange Bovender Tunnel wurde am Dienstagabend schon einige Zeit zuvor gesperrt, um das Unfallszenario herzurichten.

Vor Ort war dazu auch die Straßenmeisterei. Der Verkehr musste durch die Ortschaft Bovenden umgeleitet werden. Dies führte zu einem längeren Stau, der in Fahrtrichtung Norden bis fast zum Autobahnzubringer in Göttingen reichte.

Die beiden „Unfallautos“ hatte ein Autoverwertungsunternehmen aus Göttingen zur Verfügung gestellt, in jedem Pkw saß ein Statist, der den Verletzten mimte.

Feuerwehr-Übung im Bovender Tunnel: Statisten spielten verletzte Autofahrer

Während die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bovenden sich um die technische Rettung an einem Pkw kümmerten, rückte aus Norden die Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte aus dem Landkreis Northeim an, um die Person aus dem zweiten Pkw zu befreien. Dazu wurden Rettungsschere und -spreizer eingesetzt und das Dach abgetrennt.

Um 19.12 Uhr waren beide „Verletzten“ gerettet und die Übung damit beendet. „Der Schwerpunkt lag heute auf der Intensivierung der Zusammenarbeit von den beiden Feuerwehren aus zwei verschiedenen Landkreisen“, sagt Marko de Klein, Kreisbrandmeister des Landkreises Northeim, der ebenfalls vor Ort war und die Übung beobachtete. „Das Szenario mitten im Tunnel ist interessant, der Lärmpegel enorm.“

Am Ende wurde ein kurzes Resümee gezogen, die Unfallautos verladen und die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben. (Stefan Rampfel)