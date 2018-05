Geglückte Kombination: Klassische Musik trifft Figurentheater

Göttingen. Beeindruckend war das Figurenspiel "Der Streit im Walde" mit dem Figurentheater Favoletta aus Osterode in der Göttinger Waldorfschule.

Das Figurenspiel „Der Streit im Walde“ erzählt auch in der Weender Waldorfschule von Bäumen verschiedener Arten, die sich darüber streiten, wer am wichtigsten und schönsten sei. Sie können sich nicht einig werden und beschließen, ihre Samen in getrennte Gebiete verstreuen zu lassen. Ein furchtbarer Sturm verursacht in diesen Mono-Kulturen einen Kahlschlag und die Bäume stellen fest, dass sie als Mischkultur besser überleben können.

Spiel und Musik in Bestform

Das aufwendige Spiel des Figurentheaters Favoletta aus Osterode wurde in Göttingen durch den programmatischen Violinkonzert-Zyklus „Die Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi begleitet – gespielt vom European Union Baroque Orchestra unter der Leitung von Solo-Violinist Bojan Cicic.

Das Stück besteht aus drei Akten mit je einem Jahresablauf, wobei jede Jahreszeit von einem Vivaldi-Satz begleitet wird. Spiel und Musik verschmelzen so sehr, dass man erst bei der Durchsicht des Programms feststellt, dass die Sätze nicht in ihrer Reihenfolge gespielt wurden. Die Kronen der sechs exemplarischen Bäume, die alle individuelle Charakterzüge zeigen und mit verschiedenen Akzenten sprachen, werden je nach Jahreszeit ausgetauscht.

Menschen und Tiere bevölkern die Szenerien und sorgen für manchen Lacher, aber auch für eine Schrecksekunde – nämlich dann, als das Reh erschossen wird. Das Stück endet im wahrsten Sinne des Wortes plakativ: Transparente werben für die Moral der Geschichte: „Ein Adagio für Liebe und Menschlichkeit“, „Ein Lento für Verständnis und Herzlichkeit“ und „Ein Tutti für eine friedliche Zukunft“. Obwohl das Ganze eher für Kinder gedacht ist, sind die Besucher dieser Vorstellung im Rahmen der Göttinger Händelfestspiele überwiegend erwachsen. Sie und auch die zuschauenden Kinder sind letztendlich begeistert und spenden herzlichen Beifall – obwohl nicht alle Puppenspielen gut zu verstehen waren. (zäl)