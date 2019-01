Filmarchiv von Archäologe Tom Stern in Uni Göttingen ausgestellt

Einzigartige Sammlung

+ © Per Schröter Präsentation der Stern-Filmesammlung Althistorisches Seminar der Uni Göttingen: Dr. Martin Lindn er und Neill Stern, Sohn des verstorbenen Filmemachers. © Per Schröter

Drei Jahre ist es her, dass der Essener Archäologe, Filmforscher und Museumspädagoge Tom Stern verstarb. Seine umfangreiche Privatsammlung an Schul- und Dokumentarfilmen ging an das Althistorische Seminar der Universität Göttingen und wurde jetzt der Öffentlichkeit präsentiert.