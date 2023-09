Ausstellung über Filmplakate aus der Filmstadt Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Ein Initiator des Filmbüros Göttingen, Alexander Siebrecht, zeigt das Plakat für die Filmplakatausstellung im Zufall-Lab, die ab Freitag, 1. September, dort läuft. © Sven Schreivogel

Göttingen war mal das „Hollywood an der Leine“, die dort gedrehten Spielfilme wurden weltweit gezeigt. Davon künden historische Filmplakate.

Göttingen – „Von Göttingen in die weite Welt!“ war im Herbst 2020 der Titel einer Ausstellung mit kunstvollen Plakaten zu Spielfilmen, die in der großen Zeit des „Hollywood an der Leine“ in Göttingen gedreht wurden. Die Ausstellung fand extrem viel Anklang, wie Sven Schreivogel vom Göttinger Filmbüro sagt. „Wir sind froh, sie deshalb noch einmal zeigen zu können“, so der Filmexperte und -historiker.

Stattfinden wird sie ab Freitag, 1. September, in den Räumen des „Zufall.lab“ an der Gotthelf-Leimbach-Straße 3 im Göttinger Industriegebiet.

Internationale Filmplakate im Zufall.lab im Industriegebiet Göttingen

Das „Zufall.lab“ liegt nur einen Steinwurf entfernt vom einstigen Filmatelier auf dem heutigen Sartorius-Campus, das ab Ende der 1940er-Jahre zu den modernsten in Deutschland zählte – und Drehort für viele bemerkenswerte Streifen war. Zu sehen sind dort an der Gotthelf-Leimbach-Straße 3 nun 38 Plakate aus 13 Ländern zu 23 Göttinger-Filmen.

Die heutigen Exponate warben also vor gut 60 Jahren in zwölf Ländern von Belgien, Italien, über Argentinien, Mexiko und bis in die USA für Kino-Streifen, die im Filmatelier Göttingen von 1948 bis Anfang der 60er-Jahre entstanden.

Filmplakate aus der privaten Sammlung von Florian Quanz

Zu verdanken ist die Schau, die trefflich „Von Göttingen in die weite Welt“ heißt, maßgeblich dem in Hamburg arbeitenden Journalisten Florian Quanz. Die gemalten Plakate stammen aus dessen, mit seltenen Stücken gespickten Sammlung.

Die Plakate warben nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Italien, auch für die in Göttingen produzierten (Antikriegs-)Spielfilme „Hunde, wollt ihr ewig leben“ und „Nacht fiel über Gotenhafen“ im Kino.

Frank-Wisbar-Antikriegsfilme liefen auch in Italien

Diese Frank-Wisbar-Filme trugen auf den italienischen Plakaten andere Titel: „La Battaglia piu lunga Stalingrado“ (Die Schlacht um Stalingrad) und „La Strage di Goten-Hafen“ (Das Massaker von Gotenhafen), bei dem es um die Versenkung des mit Flüchtlingen besetzen Schiffs „Wilhelm Gustloff“ ging.

Digitalisiert wurden Plakate im Foto-Studio Klawunn

Digitalisiert wurden die Plakate im Film- und Foto-Studio Klawunn. „Sie sollten aber ihre Patina behalten, nur Löcher wurden retuschiert“, schildert Schreivogel, der sich seit Jahren um die Aufarbeitung und Wiederbelebung der Göttinger Filmgeschichte verdient macht und mit seinem Sohn Alexander Siebrecht für das Filmbüro steht, in dem sich Cineasten gefunden haben.

Ausstellung läuft in Göttingen seit Freitag, 1. September

Zur Wiedereröffnung der Ausstellung am Freitag, 1. September, ab 19 Uhr, wird auch Norman Lippert von der „Histofaktur“ einen Vortrag über mit dem Titel „Exportgeschichte des Göttinger Films“ halten.

Ausstellung: „Von Göttingen in die weite Welt!“, Filmplakate, Zufall.lab, Gotthelf-Leimbach-Straße 3, 37079 Göttingen. Mo, Mi, Fr von 13 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Infos: www.filmstadt-goettingen.de