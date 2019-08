Filmstadt lebt einen Abend auf: Talk und Live-Musik zu "Natürlich die Autofahrer"

Film "Natürlich die Autofahrer" - Szene mit Heinz Erhardt als Polizist Dobermann und Erik Schumann (am Steuer) - der Straßenkreuzer hat ein Kasseler Kennzeichen. Drehort war die Kreuzung Weender Tor in Göttingen.

Vor 60 Jahren wurde in Göttingen der Heinz Erhardt-Streifen „Natürlich die Autofahrer“ gedreht. An die Filmgeschichte und den Streifen wird am Dienstag, 20. August, im Cinemaxx erinnert.

Die Uni-Stadt war einmal eine bedeutende Film-Metropole. Heinz Erhardt hat mit Blick auf die Filmstadt Göttingen einen ganz besonderen Stellenwert: Er ist ihr Gesicht. In Südniedersachsen spielte er seine erste Hauptrolle.

Insgesamt drehte er acht Filme in den Göttinger Ateliers, meist waren es fröhliche Familienkomödien. Am bekanntesten ist „Natürlich die Autofahrer“ mit der legendären Eröffnungssequenz am Weender Tor. In diesem Film mutiert Verkehrspolizist Dobermann zum Verkehrsrowdy, was schließlich völlig aus der Spur läuft. Doch am Schluss, so will es das ungeschriebene Komödiengesetz der 1950er-Jahren, wird alles gut.

+ Filmaufnahmen per Rück-Projektion: Heinz Erhardt spielt als Hauptwachtmeister Eberhard Dobermann die Hauptrolle im 1959 uraufgeführten Film „Natürlich die Autofahrer“. © Karl-May-Archiv Göttingen/nh

Am 20. August ist die Uraufführung des Films „Natürlich die Autofahrer“ auf den Tag genau sechs Jahrzehnte her. Es ist der berühmteste Erhardt-Film aus Göttingen – das Symbol für Göttingens Filmgeschichte. Aus diesem Anlass soll so richtig Filmstadt-Fieber erzeugt werden.

Neben Aufführungen gibt es auch Talkrunden und Livemusik

Neben der Aufführung des Films wird es deshalb zwei von HNA-Redaktionsleiter Thomas Kopietz moderierte Talkrunden und Livemusik geben. Mitwirkende sind unter anderem Schauspielerin Natalie O’Hara („Der Bergdoktor“), selbst gebürtige Göttingerin, sowie der Polizeichor Göttingen. Auf Schautafeln werden Bilder, Plakate und Werbung zu der Kult-Komödie gezeigt.

Das Material stammt aus dem Stadtarchiv und dem Städtischen Museum Göttingen, dem Karl-May-Archiv Göttingen sowie dem Privatarchiv des Sammlers Stefan Helfrich aus Frankfurt am Main. Außerdem soll ein Blick in möglichen Zukunftsperspektiven für den Drehort Göttingen gewagt werden. Organisiert wird der Abend vom „Filmbüro Göttingen“, Teil der Medienproduktion des Neu-Eichenbergers Sven Schreivogel.

Der berühmte Erhardt-Streifen, der in Göttingen und Kassel gedreht wurde, wird am 20. August ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19.15 Uhr) gezeigt. Karten gibt es zum Preis von 11,50 Euro bereits jetzt an der Kinokasse. Weitere Infos zur Göttinger Filmgeschichte gibt es im Internet.

filmstadt-goettingen.de