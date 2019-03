Göttinger Tanzsport-Team jubelt über den Bundesliga-Titel

Göttingen/Nürnberg - Die Standarttanzformation hat es geschafft: Beim letzten Turnier der Bundesliga-Saison sicherte sich das Tanzsport-Team Göttingen den Titel.

Die Wachablösung ist perfekt! Das Tanzsport-Team Göttingen ist in die 20-jährige Vorherrschaft des 1. TC Ludwigsburg und des Braunschweiger TSC eingedrungen. Die Göttinger konnten vier von fünf Wertungsturnieren gewinnen. Das letzte Bundesliga-Turnier in Nürnberg gewann das Göttinger Tanzsportteam mit erneut der besten Wertung mit fünf Einsen, einer Zwei und einer Drei vor der Braunschweiger und der Ludwigsburger Formation. Damit haben sich die Göttinger auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dem Druck, auch das letzte Turnier gewinnen zu wollen, hat das Team von Chef-Trainer Markus Zimmermann standgehalten. Begeistert postete der Vorsitzende des TSC Schwarz-Gold, Jens Wortmann, über Twitter: „Es ist vollbracht! Unsere A-Formation hat auch in Nürnberg sensationell getanzt und sich so den Titel redlich verdient.“ wg/gsd