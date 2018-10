Flucht vor dem Brexit: Viele Briten in Niedersachsen lassen sich einbürgern

Hannover. Aus Angst vor den Brexit-Folgen „fliehen“ immer mehr niedersächsische Briten in die deutsche Staatsbürgerschaft. 672 Personen besorgten sich 2017 hier einen deutschen Pass – 128 Prozent mehr als im Vorjahr.

2016, im Jahr des Brexit-Referendums im Vereinigten Königreich, waren es 295. In den Jahren davor bewegten sich die Einbürgerungszahlen lediglich im mittleren zweistelligen Bereich.

Viele Einbürgerungen

Und der Trend zur Vorsorge für den Austritt Großbritanniens ist auch im ersten Halbjahr 2018 ungebrochen. Dabei verzeichneten die Städte Hannover mit 27 und Wolfsburg mit zehn Einbürgerungen in den ersten sechs Monaten bereits mehr als im gesamten Jahr 2017.

Osnabrück (17), Braunschweig (11) und Göttingen (8) erreichten mehr als die Hälfte der Werte aus dem gesamten Vorjahr.

„Der Brexit beeinflusst nicht nur Bilanzen in der Wirtschaft, er beeinflusst auch ganz individuelle Lebensläufe“, sagte Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) am Montag in Hannover. Auffällig sei, dass viele der neuen Deutsch-Briten über 45 Jahre und meist auch verheiratet seien.

Doppel-Pass bis März ‘19

„Diese Personen haben ihren Lebensmittelpunkt in Niedersachsen gefunden.“ Ohne doppelte Staatsbürgerschaft drohten ihnen bei einem ungeregelten, „harten“ Brexit viele Nachteile. Dann wären diese Briten keine Unionsbürger mit allen Freizügigkeitsrechten mehr, sondern normale Drittstaaten-Angehörige wie Chinesen, Russen oder Algerier.

Die Ministerin riet weiteren Interessenten zur Eile: Solange Großbritannien zur EU gehöre, bekämen die Briten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen einen deutschen Pass, ohne ihre bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben zu müssen. Ab dem 29. März 2019, dem Datum des Austritts, sei damit Schluss.

Derzeit stocken die Gespräche der EU und Großbritannien über ein Austrittsabkommen, das die Beziehungen für eine Übergangszeit bis Ende 2020 regeln soll.

Nachteile für Verbraucher

Scheitert ein solcher Vertrag, was Niedersachsens SPD/CDU-Regierung angesichts der innenpolitischen Lage auf der Insel nicht ausschließt, müssen auch Reisende und Verbraucher hierzulande mit erheblichen Folgen rechnen – von teureren Flügen nach London über schärfere Passkontrollen bis hin geringeren Angeboten an den heimischen Fischtheken.

So könnten Heringe und Makrelen knapp werden, weil deutsche Fischer nicht mehr die Fanggründe vor den britischen Küsten befahren dürften.

Niedersachsens Wirtschaft, die nicht zuletzt wegen VW stark mit dem Königreich verbandelt ist, hat sich laut Honé gut auf einen harten Brexit eingestellt. „Die Unternehmen organisieren ihre Warenströme neu.“ So habe Großbritannien 2017 in der Liste von Niedersachsens wichtigsten Exportländern Platz zwei hinter den Niederlanden an Frankreich verloren.