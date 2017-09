Fluchtrouten auf der Erdkunde-Karte: Schüler zeigen Schicksal von Flüchtlingen

Göttingen. Fluchtrouten und Interviews statt Frontalunterricht: Eine achte Klasse des Bunten Jahrgangs der IGS Geismar hat eine Ausstellung über Flüchtlinge in der Schule ergänzt.

In 24 Porträts hat Fotograf Günter Lietzmann die Schicksale von geflüchteten Menschen aus dem Sudan und Iran, aus Syrien, Afghanistan und dem Irak dokumentiert. Entstanden ist ein Großteil der Bilder im Sommer 2015 in einem Protestcamp am Weißekreuzplatz in Hannover. In einem einmonatigen Projekt hat die Klasse Bunt 1 des achten Jahrgangs der Integrierten Gesamtschule (IGS) Geismar die Ausstellung erweitert.

Die Schüler haben Informationen über die politische Lage in den Herkunftsländern der Geflüchteten zusammengetragen. Bunte Klebezettel zeigen häufig genutzte Fluchtrouten auf einer Karte, die sonst im Erdkunde-Unterricht zum Einsatz kommt. Und sie haben mit Mitschülern gesprochen, die selbst aus ihrem Heimatland fliehen mussten.

"Sie haben Angst. Selbst hier, in Deutschland."

Für die Schüler eine ungewohnte Situation. „Viele wollten ungern über ihre Erlebnisse sprechen“, sagt der 13-jährige Tim Lennartz. „Ich habe mich komisch gefühlt, nach der Flucht zu fragen“, erzählt Mitschülerin Emilia Alvarez Wydra. „Wer will schon an etwas so Traumatisches erinnert werden.“ Die meisten Interviewten wollten anonym bleiben: Es gibt keine Namen, keine Fotos. Nur eine bewegende Geschichte. „Sie haben Angst. Selbst hier, in Deutschland“, sagt Emilia. Eine Sprachbarriere habe es bei den Interviews nicht gegeben: Das Deutsch der meisten Geflüchteten sei schon sehr gut.

Besonders erschreckt haben die Schüler die Umstände auf der Flucht. Auf dem Boden haben sie mit Klebeband einen Bootsumriss markiert. Er ist vielleicht einen Quadratmeter groß. „Auf diesem Fleck stehen 20 Menschen“, erklärt der 14-jährige Marvin Struck. „Das ist schon sehr, sehr eng.“

Furcht vor dem Unbekannten

Das ein Projekt wie ihres spannender als normaler Unterricht ist, darin sind sich die Schüler einig. Ist es auch lehrreich? „Man nimmt die Eindrücke schon mit nach Hause und spricht mit der Familie drüber“, sagt Marvin. Dass einige Menschen Flüchtlinge uninformiert ablehnen, kann Sonja Kochinke nicht verstehen. „Bevor man sich eine Meinung bildet, sollte man sich näher mit den Schicksalen der Menschen beschäftigen“, sagt die 13-Jährige. Alles Andere sei nur die Angst vor dem Unbekannten.

Infos: Die ergänzte Porträtausstellung „Fluchtlinien“ ist bis zum 29. September auf dem ersten großen Treppenabsatz in der IGS Geismar, Schulweg 22, zu sehen. Auf Wunsch begleiten Schüler der Klasse Bunt 1 die Besucher und erklären ihre Arbeiten.

Kontakt: Tel. 0551/400 51 44 und E-Mail: sabine.bach@igs- goettingen.de