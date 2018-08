Flüchtling absolviert Ausbildung in Göttingen: Endlich mittendrin

Göttingen/Einbeck. „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich arbeiten kann. Immer nur Sprachkurse, das ist schon irgendwann langweilig“, sagt Ali Ahmad Danesh. Der 27-jährige Afghane kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland und lebt in Einbeck.

Seit Anfang August absolviert er bei der Friedrich Zufall GmbH in Göttingen eine Ausbildung zum Fachlagerist.

Herkunft kein Thema

Die anderen Auszubildenden sind zwar zumeist fast zehn Jahre jünger als Danesh. Doch für sie ist er ein ganz normaler Kollege. „Ali ist immer freundlich und wenn er was nicht versteht, fragt er ganz offen nach“, sagt Devrim Cinar. Die Herkunft des Afghanen und seine Flucht sind fast nie Gesprächsthema. „Wir reden eher über die Arbeit“, sagt Dominik Baete.

Kultur und Bräuche

Ausbildungsleiterin Dorte Watermann hat sich hingegen ausführlich mit ihrem neuen Azubi ausgetauscht. „Ich interessiere mich für seine Kultur und die Bräuche, mit denen er aufgewachsen ist“, sagt sie. Es sei nicht immer leicht, Menschen aus fremden Kulturen zu integrieren.

Pünktlichkeit

Im vergangenen Jahr habe ein Geflüchteter eine Ausbildung bei Zufall nach kurzer Zeit wieder abgebrochen. Es mangelte ihm an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. „Bei Ali ist das überhaupt kein Problem. Wir haben beim Bewerbungsgespräch auch gefragt, ob er ein Problem mit Frauen als Vorgesetzte hat. Er sagt, es ist ihm völlig egal, ob eine Frau oder ein Mann sein Chef ist“, sagt Watermann.

Arbeit bei der Nato

Danesh war in Afghanistan ein Freigeist. Religion interessierte den gelernten Grafikdesigner aus der zweitgrößten afghanischen Stadt Herat nicht. Er arbeitete unter anderem ein Jahr lang mit der Nato zusammen und sah darin überhaupt kein Problem – im Gegensatz zu seiner streng muslimischen Familie, die seinen Kontakt zu „Ungläubigen“ ablehnte.

Erstarken der Taliban

Seine Verbindungen zur Nato waren auch der Grund, warum Danesh schließlich fliehen musste: Als die Taliban wieder erstarkten, war er nicht mehr sicher. Nach einer zweimonatigen Flucht stellte er in Bielefeld einen Asylantrag und lebte danach einige Wochen Grenzdurchgangslager Friedland. In der dortigen Kirche begann er, sich mit dem Christentum auseinanderzusetzen und begeisterte sich dafür. Besonders beeindruckt ihn der im Johannesevangelium überlieferte Ausspruch von Jesus „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“.

Neue Heimat in Einbeck

Ende 2015 kam Danesh schließlich nach Einbeck. Die Stadt im Landkreis Northeim ist seine neue Heimat geworden. Er engagiert sich in der Kirchengemeinde und hat dort Freundschaften geschlossen.

Praktika und Sprachkurse

Doch für seine berufliche Karriere konnte Danesh mit Ausnahme von zwei Praktika und mehreren Sprachkursen lange nicht viel tun, auch weil sich die Bearbeitung seines Asylantrags über fast zwei Jahre hinzog. Nun darf er arbeiten. „Endlich“, sagt Danesh. Er schrieb über 30 Bewerbungen und hatte mehr als 20 Vorstellungsgespräche. Bei der Firma Zufall stimmte die Chemie sofort. Doch für Danesh stand fest, dass er nicht mehr aus Einbeck weg will.

Vier Stunden unterwegs

Und so verbringt er nun täglich fast vier Stunden mit Bus- und Zugfahrten, um zum Firmengelände im Westen Göttingens oder zur Arnoldi-Schule zu pendeln. An der Arbeit ist er mit dem Be- und Entladen von Lastwagen und dem Einscannen von Waren beschäftigt und hat schon in den ersten Wochen einen Staplerschein gemacht. Danesh ist bereits mittendrin im Arbeitsalltag.

Neue Kontakte

Am meisten gefällt ihm, dass er dabei neue Menschen kennen lernt. „Ich bin glücklich, die Arbeit macht Spaß.“

IHK: Geflüchtete schließen demografische Lücke

Die Industrie- und Handelskammer Hannover rechnet damit, dass im laufenden Jahr 250 Geflüchtete in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Ausbildung beginnen – das entspräche einemem Zuwachs von mehr als 40 Prozent im Vergleich zu 2017. Damit werde bereits in diesem Jahr die demografische Lücke geschlossen, die sich durch die sinkenden Schulabgängerzahlen ergebe, so die IHK in einer Pressemitteilung.

Um die Eingliederung von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, hat das niedersächsische Wirtschaftsministerium vor einem Jahr insgesamt 24 Stellen für Integrationsmoderatoren geschaffen. Sie sind Ansprechpartner, wenn es um Prozesse mit der Ausländerbehörde, der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter geht und helfen bei Bewerbungen. Maria Eiselt ist bei der IHK für die Landkreise Northeim und Göttingen zuständig. Sie hat den Kontakt zwischen Ali Ahmad Danesh und der Firma Zufall hergestellt. Eiselt hilft nicht nur bei Formalien, sondern vermittelt auch, falls es mal zu Problemen oder Missverständnissen kommt. „Ich kenne die Seite der Unternehmen ebenso wie die der Geflüchteten“, sagt sie.