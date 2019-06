Flüchtlinge kritisieren Situation in Göttinger Unterkünften

Blick in ein Zimmer in der Göttinger Flüchtlingsunterkunft Siekhöhe: Von den Bewohnern gibt es Kritik an der Unterbringung.

Göttingen – Bewohner von Flüchtlingsunterkünften in Göttingen haben sich über ihre Unterbringung beschwert.

Neben der „gefängnisartigen Massenunterkunft“ Siekhöhe am Rande des Göttinger Gewerbegebietes, die seit längerem in der Kritik steht, sei die Situation auch in anderen Wohnheimen untragbar, heißt es in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler und Sozialdezernentin Petra Broistedt (beide SPD).

Das Schreiben wurde auch auf Französisch, Arabisch und Farsi verbreitet. Die Göttinger Stadtverwaltung sagte auf Anfrage, dass sie auf offene Briefe nicht reagiert.

In den Wohnungen auch neu errichteter Unterkünfte würden bis zu sechs Personen auf drei kleine Zimmer verteilt, kritisieren die Flüchtlinge. Dies erschwere das Leben, da die Bewohner in der Regel nicht denselben Lebensrhythmus, dieselbe Religion oder dieselben Sauberkeitsvorstellungen hätten. „Würden Sie sich ein Zimmer mit einer fremden Person teilen wollen?“, heißt es in dem Brief: „Wir auch nicht.“

Die Flüchtlinge fürchten nach eigenen Angaben auch den in den Wohnheimen eingesetzten Sicherheitsdienst. Es sei schon mehrmals zu Übergriffen oder Schikanen gekommen. „Manche von uns haben sogar Verfolgungen bis auf die Toilette beklagt.“ Regelmäßig gebe es willkürliche Zimmerwechsel und Kontrollen: „Das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes scheint für uns nicht zu gelten, weil wir als Menschen zweiter Klasse behandelt werden.“

Beklagt wird in dem Schreiben zudem das Verhalten von Mitarbeitern in Göttinger Ämtern. „In der Ausländerbehörde werden wir unglaublich schlecht und teils extrem rassistisch behandelt“ schreiben die Flüchtlinge. „Regelmäßig kommt es dazu, dass wir angeschrien und heruntergemacht werden, Beschwerden werden abgewimmelt, wodurch sich manche gar nicht mehr ohne eine deutsche Begleitung dort hin trauen.“ mit epd