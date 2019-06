Flüchtlingsunterkunft auf der Siekhöhe schließt Ende des Monats

Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtetlinge am Anna-Vandenhoek-Ring wird zum Monatsende geschlossen. Inzwischen leben dort keine Geflüchteten mehr. Immer wieder stand das Gebäude in der Kritik

Ehrgeiziges Ziel

„Das Ziel war ehrgeizig und trotzdem ist uns eine Punktladung gelungen“, sagt Göttingens Sozialdezernentin Petra Broistedt. Eine eigens von ihr gegründete und geleitete Projektgruppe hatte seit Sommer 2018 daran gearbeitet, Alternativen zur sogenannten „Siekhöhe“ aufzutun. Mit Erfolg: Durch die Vermittlung in den allgemeinen Wohnungsmarkt oder durch den Ankauf von Belegungsrechten bei Wohnungsgesellschaften ist es gelungen, die Flüchtlingsunterkunft nach und nach zu leeren und die Bewohnerinnen und Bewohner in anderen Unterkünften im Stadtgebiet unterzubringen.

Zuweisungsstopp

Zugleich war es Dezernentin Broistedt gelungen, mehrfach beim Land Niedersachsen einen Zuweisungsstopp zu erreichen. Außerdem wurden Vereinbarungen mit den Landkreisen Göttingen und Hameln-Pyrmont getroffen, die jeweils eine gewisse Quote an Geflüchteten bei sich aufgenommen haben. Die Siekhöhe sei nie als Dauerlösung geplant gewesen, bei ihrer Errichtung aufgrund des hohen Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten aber schlicht alternativlos gewesen, so die Sozialdezernentin. Dennoch sei die Unterkunft aufgrund ihres engmaschigen Betreuungs- und Integrationsangebots sowie der Möglichkeit einer medizinischen Erstversorgung vorbildlich gewesen.

Immer wieder Kritik

Das sahen Kritiker anders: Für sie war die Funktion der Flüchtlingsunterkunft auf der Siekhöhe klar. Sie sei ein „Straflager“, in das Flüchtlinge verlegt werden, die nicht zufriedenstellend mit den Behörden kooperieren. So hieß es auf einer Kundgebung vor einem Jahr. Weiterhin würden dort Personen untergebracht, denen eine Abschiebung droht. Denn weit ab von den nächsten Wohnhäusern bekomme kein Mensch etwas davon mit.

+ Gepackte Kisten: Derzeit laufen noch die Arbeiten, um die Unterkunft auf der Siekhöhe endgültig zu räumen. © Stefan Rampfel

Bewohner: Kein Schlaf

Während der Kundgebung ergriffen damals auch mehrere Bewohner das Wort. So würden Kameras alles aufzeichnen, sagte ein Flüchtling, der nach eigenen Angaben mit neun Personen in einem Raum wohnen musste. Man bekomme keinen Schlaf und hätte Angst vor den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes und der Security-Firma. Ein anderer sagte, die Siekhöhe sei wie ein Gefängnis.

Haltlose Vorwürfe

Die Stadt Göttingen hatte die Vorwürfe der Flüchtlings-Aktivisten zur Gemeinschaftsunterkunft auf der Siekhöhe immer wieder als haltlos zurückgewiesen.

Entspannte Lage

Insgesamt hat sich die Unterbringungssituation von Geflüchteten in Göttingen durch die guten Vermittlungen in den freien Wohnungsmarkt deutlich entspannt, sagt hingegen die Stadtverwaltung. Aktuell werden in Göttingen 1061 Geflüchtete betreut. In den Notunterkünften steht derzeit ausreichend freier Wohnraum zur Verfügung, um die noch nach der Verteilungsquote für Göttingen vorgesehenen Menschen aufzunehmen.

Kein Aufnahmestopp

„Wir haben dem Land signalisiert, dass der Zuweisungsstopp aufgehoben werden kann“, sagt Petra Broistedt. Seit April nehme die Stadt bereits wieder Geflüchtete auf. Zugleich betont sie, dass die Gemeinschafts- und Notunterkünfte nur als Übergang gedacht sind, bis eine Unterkunft auf dem Wohnungsmarkt gefunden ist. „Der Schritt in eine eigene Wohnung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Integration“, so Broistedt. Dabei unterstütze die Stadt die Menschen mit allen Kräften, wie es heißt.

Dezentrales Wohnen

Das oberste Ziel bleibe, die Menschen dezentral unterzubringen, so Broistedt: „Nur bei einer guten Durchmischung der Quartiere, bei einer diversen Gesellschaft kann Integration gelingen. Diesen Prozess unterstützen wir über unsere Flüchtlingssozialarbeit und die sechs Göttinger Nachbarschaftszentren.“ Die Sozialderzernentin lobte das bürgerschaftliche Engagement für zugewanderte Menschen in Göttingen.