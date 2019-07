Frisierte Autos und Gewalttaten beim Mega-Tuning-Festival in Mühlhausen

Die Polizei nutzte das größte BMW-Meeting der Welt, das BMW-Syndikat-Treffen, auf dem Flugplatz Obermehler bei Mühlhausen auch zu einer Kontrolle der heißgemachten Autos.

Ergebnis: Allein 15 der heißen Kisten wurden stillgelegt. Aber: Es gab auch zwei Sexualdelikte mit mutmaßlichen Vergewaltigungen.

Dieses Treffen ist das größte seiner Art – und es wurde von etwa 13.000 Menschen besucht. Laut Polizei reisten die ersten Besucher bereits am Dienstag an. Seinen Höhepunkt fand das Treffen dann in den Abend- und Nachtstunden des Freitag und Samstag.

Folglich begleitete die Polizei in dieser Zeit verstärkt das Tuning-Festival. Allein bei den Anreisekontrollen waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen im Einsatz. Dabei stellten sie 38 Verkehrsverstöße fest, 15 Autos legten die Beamten sofort still, weil Betriebserlaubnisse fehlten.

Gefordert waren die Polizisten dann auch auf dem Festplatz, wo Alkohol- und Drogenkonsum zu Einsätzen führten. So gab es fünf Unfälle im nicht öffentlichen Verkehrsraum, dabei wurden Personen verletzt. Die Beamten sprachen auch acht Anzeigen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung sowie wegen zwei Sexualdelikten aus, bei denen jeweils wegen mutmaßlicher Vergewaltigung ermittelt wird.

Besonders schwer war noch ein Einsatz: Dabei sollen drei Mitarbeiter der Security mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Das geschah angeblich, nachdem sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Hundert Personen anbahnte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund der Größenordnung der Veranstaltung spricht die Polizei in ihrer Bilanz „von einem überwiegend friedlichen Verlauf“.