Fördergeld für Musik-Film-Projekt "Westside Culture Clash" der Musa

Bekommt Geld für ein Projekt: Die Musa an Hagenweg in Göttingen wird einen Musikfilm drehen.

Göttingen. Fünf niedersächsische Musikprojekte erhalten den mit 40.000 Euro dotierten „Förderpreis Musikvermittlung“. Darunter ist auch das Göttinger Kulturzentrum Musa.

Die prämierten Preisträger von Sparkassenstiftung und Musikland Niedersachsen gGmbH zeigten „eine erfreuliche Vielfalt und ein hohes Niveau“, hieß es in der Jury-Entscheidung. Ausgezeichnet wurden ein Projekt für Kirchenmusik, generationsübergreifende Rock-Musik in Altenheimen, ein interkulturelles Liebesmusical, ein Projekt zur frühkindlichen Musikvermittlung und der Plan, ein internationales Ensemble zu gründen.

Das „Kulturzentrum Musa“ in Göttingen plant einen Musicalfilm mit dem Titel „Westside Culture Clash“, hieß es. In der Mischung aus britischer Komödie, der US-Westside-Story und indischem Bollywood-Musical wollen 80 Mitwirkende eine musikalische Liebesgeschichte über einen jugendlichen Flüchtling erzählen.

Mehr als 60 Projekte haben sich nach Angaben der Initiatoren mit ihren Konzepten beworben.

Gefördert wird auch das Projekt „Generation Rock“. Dabei wird die Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen vier Musikgruppen in Alters- und Pflegeheimen in der Region Hannover gründen und betreuen.

Die Staatsoper Hannover wolle Kinder ab drei Jahren mit deren Eltern ansprechen und zeigen, wie sich ein Sänger und ein Instrument ohne Worte verstehen können. Mit dem Projekt „Ikumuni“ wolle der Landesmusikrat Niedersachsen mit Sitz in Wolfenbüttel ein internationales Ensemble mit geflüchteten Musikern schaffen.

Die Niedersächsische Sparkassenstiftung und „Musikland Niedersachsen“ fördern seit 2009 Projekte und Konzepte, die vielen Menschen neue Zugänge zur Musik ermöglichen sollen. 20 Preisträgerkonzepte seien so bereits realisiert worden. (epd/tko)