Förderung für soziale, kirchliche und bildungsbezogene Vorhaben

Duderstadt/Hannover – Die Klosterkammer Hannover unterstützt für mehr als zehn kirchliche, soziale und bildungsbezogene Projekte. Eine größere Förderung geht an ein Projekt in Duderstadt.

Insgesamt 750 000 Euro werden unter den Antragsstellern verteilt. Die Summe kommt aus öffentlich-rechtlichen Stiftungen der Klosterkammer: dem Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds und dem Hospitalfonds St. Benedikti in Lüneburg.

Der Schwerpunkt der Förderung liegt diesmal bei sozialen Projekten. So gehen 100 000 Euro an den „Inklusiven Campus“ in Duderstadt des Caritasverbandes Südniedersachsen für die Ausgestaltung eines Spiel- und Lerngeländes als Natur-Erlebnis-Raum. Der Inklusive Campus soll als barrierefreier Ort mit einer Krippe, einer regulären und einer heilpädagogischen Kindertagesstätte, einem Hort sowie einem Familienzentrum und Beratungsangeboten für Familien auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzi-Schule in Duderstadt entstehen.

Auch die Göttinger Händel-Festspiele werden für ihr Projekt „Händel 4 Kids“ mit insgesamt 50 000 Euro unterstützt.

Das Modellprojekt „Wohnen und dann ...“ der Hannoverschen Stiftung „Ein Zuhause“ bekommt von der Klosterkammer rund 90 000 Euro. Ziel des Projektes ist es, wohnungslosen Menschen in Hannover zu einer neuen Unterkunft zu verhelfen. Dafür plant die Stiftung ein Haus mit 15 barrierefreien Wohnungen in Hannover.

Weitere 100 000 Euro gehen an das Netzwerk für die Versorgung schwer kranker Kinder und Jugendlicher in Hannover, das ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche anbietet.

Weitere Unterstützung erhalten unter anderem die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Leer für die Dacheindeckung der Großen Kirche und die Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft Hannover für ein Projekt zur Integration junger Migranten in den Arbeitsmarkt. (ter)

Weitere Informationen und eine Liste aller unterstützten Projekte der Klosterkammer Hannover gibt es hier.