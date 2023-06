Forderung bei Festakt: Weniger Bürokratie in der Forschung

Von: Thomas Kopietz

Strahlender neuer Präsident der Max-Planck-Gesellschaft: Patrick Cramer (links) hat in der Lokhalle von Martin Stratmann beim Festakt zum 75-jährigen Jubiläum der MPG die Amtskette erhalten. Die außeruniversitäre Forschungseinrichtung wurde 1948 in Göttingen gegründet. © Swen Pförtner/dpa

Wechsel an der Spitze der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen. Patrick Cramer übernimmt die Amtskette von Martin Stratmann.

Göttingen – Ein Göttinger ist seit Donnerstagabend gewählter Präsident der größten und erfolgreichsten Forschungseinrichtung in Deutschland, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Patrick Cramer übernahm die Amtskette von Martin Stratmann und ist nun Chef von rund 24 000 Mitarbeitern in 85 Instituten. Fragen und Antworten zur Festveranstaltung.

Warum fand die Amtsübergabe in Göttingen statt?

Weil die Max-Planck-Gesellschaft dort ihren 74. Jahreskongress abhält. Es ist auch eine Reminiszenz an die Stadt, weil die MPG in Göttingen gegründet wurde, und erste Präsident ebenfalls ein Göttinger Spitzenforscher war, Otto Hahn.

Wie viele Menschen waren geladen?

Geschätzt waren 1500 Gäste in der Lokhalle.

War Kanzler Olaf Scholz da?

Nein, der prominenteste Redner musste passen: Scholz war zu einem Gipfeltreffen in Paris.

Wer vertrat ihn?

Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Sie sprach 15 Minuten, auch darüber, was die Faszination Wissenschaft für ausmacht. Als Beispiel nannte sie den Besuch eines Superteleskops. „Keine Mühen scheuen, Grenzen überwinden“, das sei der Geist, den man brauche für Forschung auf Weltklasse-Niveau. Die MPG ist für die Ministerin das weithin sichtbare „Aushängeschild für Grundlagenforschung“. Dafür stünden auch 30 Nobelpreise, aber auch Errungenschaften wie die Gen-Schere und – aus Göttingen – das Echtzeit-MRT. Sie setze sich dafür ein, dass die Früchte der Forschungsarbeit schneller geerntet werden können, in Anwendung kommen, auch beim Anbau klimaresistenterer Pflanzen gegen den Hunger in der Welt.

Wer sprach noch Grußworte?

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der den engen Draht zur Max-Planck-Gesellschaft betonte, ebenso, dass das Land weiter zu seiner finanziellen Verantwortung stehe und sich auch mit Milliarden aus der Volkswagenstiftung als Wissenschaftsstandort weiter stärken will. Weil sprach elf Minuten und bezeichnete Göttingen als das „Wissenschaftliche Zentrum in Niedersachsen“, was eng mit der Max-Planck-Gesellschaft zusammenhänge. Weil nennt diese in einem Atemzug mit den US-Top-Unis Harvard und Stanford sowie extrem leistungsstarken chinesischen Unis.

Gab es eine Abschiedsrede von Martin Stratmann?

Ja, eine bemerkenswerte, denn es war keine sonst zu solchen Anlässen gerne verfasste Erfolgsbilanz, sondern eine Analyse zum Wissenschaftsstandort Deutschland, basierend auf seit 2014 gesammelten Erfahrungen. Er nannte aber die aufgebauten Nachwuchszentren, Max-Planck-Research-Schools, die zusammen mit Universitäten für Doktoranden erfolgreich laufen. Stratmann stellte sich auch klar hinter die Exzellenzstrategie in Deutschlands so vielfältig und räumlich verteilter Wissenschaftslandschaft. Sie wirke einer regionalen Selbstzufriedenheit entgegen. Planungssicherheit sei für die MPG wichtig, garantiert ist sie durch den Pakt für Forschung und Innovation, der auch viele große Preise brachte.

Schlug Stratmann auch kritische Töne an?

Ja, und das war das Erfrischende im Vergleich zu ähnlichen Festveranstaltungen. Zwei Grafiken zeigten: Deutschland hat zwischen 2000 und 2019 an Kraft als Wissenschaftsstandort im internationalen Vergleich bei Publikationen vor allem in Bezug auf China, aber auch auf die USA eingebüßt. Deutschland stagniert in einer sich weltweit verändernden Wissenschaftslandschaft .„Wir müssen vielmehr in Wissenschaft und Innovation investieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Das muss als Kernaufgabe der Bundesregierung erkannt werden“, sagte Stratmann mit Blick auf Stark-Watzinger in Reihe 1.

Was ist zu tun?

Mehr auf Exzellenz konzentrieren, mehr Köpfe als mehr Programme installieren, so Stratmann. Es gelte auch, das Problem an Unis zu lösen, die überbordenden Studentenzahlen bei mangelnder Grundfinanzierung. Zudem müsse man risikobereit Forschen, erst das bringe nie erwartete neue Ergebnisse. Für Stratmann kann auch ein Deutschland-Ticket für junge Forscher helfen, die damit den Zugang zu den besten Forschungseinrichtungen lösen. Weiteres Mittel: Die Bündelung, Konzentration besonders beim Technologietransfer. Größtes Problem er Zukunft: ein weiter fortschreitender Personalmangel.

Welche Worte kamen häufig in den Reden vor?

Freiheit und Verantwortung. Die Freiheit der Forschung sei unabdingbar, betonten Stratmann, Stark-Watzinger und besonders Patrick Cramer, der diese auch eng verbunden sieht mit dem demokratischen System.

Wie kam der neue Präsident in seiner Antrittsrede rüber?

Patrick Cramer sprach sehr akzentuiert, verständlich und teils eindringlich, aber nicht zu fordernd. Es sollte nicht der Eindruck entstehen: Da kommt ein junger, dynamischer Präsident nach dem Motto: Neue Besen kehren gut. Cramer hat bereits vor Amtsantritt 84 Max-Planck-Institute besucht, dort Pluspunkte gesammelt und für sich „viel gelernt und eine neue, sehr vielfältige Welt erschlossen“.

Wann gab es den meisten Applaus?

Stehenden, lang anhaltenden Schlussapplaus gab´s für den bescheidenen und überzeugten Wissenschaftsmanager Stratmann, aber auch viel Beifall für seine Forderung nach Bürokratieabbau („Die Liebe der Deutschen zur Bürokratie“) und kurzbefristete Verträge für Forscher und Projekte sowie für den Appell, Europa als gemeinsamen Forschungsstandort stark zu machen. Patrick Cramer erntete ebenfalls viel Beifall – und nicht endende Gratulationen vor der Bühne – auch dann noch, als der Großteil der Gäste sich schon dem leckeren Büfett des Cateringhauses Göttingen widmete. (Thomas Kopietz)