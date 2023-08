Forscher am Primatenzentrum in Göttingen bestätigen: Wer schlauer ist, lebt länger

Von: Thomas Kopietz

Schönes Tier: Ein drei Wochen alter grauer Mausmaki (Microcebus murinus) schaut aus einer künstlichen Nestbox. Das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen hat zur Intelligenz der Tiere geforscht. © Else Huchard/nh

Forscher vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen untersuchen den Zusammenhang zwischen Intelligenz und einem langen Leben.

Göttingen – Besonders intelligente Graue Mausmakis und erkundungsfreudige Tiere dieser Affenart leben länger. Das bestätigten Forscher am Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen mit Untersuchungen an den putzigen kleinen Affen.

Die Schlauesten von ihnen wurden auch älter, weil sie häufiger sinnvollere Entscheidungen trafen. Aber auch Tiere mit einer ausgeprägten Lust am Erkunden, wurden älter – vermutlich weil sie leichter Futter fanden. Die Folge für diese Tiere war aber auch: Sie waren schwerer als die „Nichterkunder“ und die Schlauen.

Deutsches Primatenzentrum in Göttingen: Forscher studieren Verhalten von Maumakis

Kognitive – geistige – Fähigkeiten variieren nicht nur zwischen verschiedenen Arten, sondern auch zwischen Individuen einer Art. Für die Forscher ist klar: Schlau sein zahlt sich aus, da bessere kognitive – geistige – Fähigkeiten zu ausgewogeneren Entscheidungen führen können.

Dr. Claudia Fichtel, Deutsches Primatenzentrum © Ulrike Walbaum/nh

Allerdings ist noch weitgehend unerforscht, wie diese Fähigkeiten im Verlauf der Evolution entstanden sind. Nur wenn schlauere Individuen eine höhere Überlebens- und Fortpflanzungsrate als ihre Artgenossen haben, können sich verbesserte kognitive Fähigkeiten allmählich in der Entwicklungsgeschichte einer Art durchsetzen.

Die DPZ-Wissenschaftler um Leiterin Dr. Claudia Fichtel haben in einer Langzeitstudie auf Madagaskar untersucht, welche Faktoren die Lebenserwartung von wild lebenden Grauen Mausmakis beeinflussen. Für die Tests wurden die Affen eingefangen, später wieder frei gelassen.

DPZ-Forscher studieren Tiere und ihr Verhalten über mehrere Jahre

Dabei haben die DPZ-Forscher mit insgesamt 198 Tieren vier Kognitionstests und zwei Persönlichkeitstests absolviert, sie gewogen und ihre Überlebensrate über mehrere Jahre verfolgt.

Die Kognitionstests umfassten die Problemlösung – die Tiere sollten Futter erreichen, indem sie einen Schieber betätigen. Getestet wurde auch räumliches Erinnern: Dabei sollten sich die Affen merken, wo das Futter versteckt war. Der dritte Kognitionstest bezog sich auf die Impulskontrolle: Die Tiere mussten einen Umweg nehmen, um an das Futter zu gelangen.

Schließlich ging es noch um das Verständnis von Zusammenhängen. Dabei konnte das Tier das Futter nur erreichen, wenn es an einem Faden zog. Im ersten Persönlichkeitstest ging es dann um das Erkundungsverhalten und im zweiten um Neugier, indem die Reaktion auf unbekannte Objekte beobachtet wurde.

Forschung am Deutschen Primatenzentrum: Persönlichkeitstests für Maumakis

Entweder besonders schlau oder besonders erkundungsfreudig zu sein, das sind vermutlich unterschiedliche Strategien, die zu einer längeren Lebensdauer führen können, wie die Forscher berichten. Die Studie der Göttinger Primaten-Forscher ergab nun, dass Tiere, die in den Kognitionstests am besten abgeschnitten haben, weniger Erkundungsverhalten zeigten als ihre „dümmeren“ Artgenossen.

Aber: Die erkundungsfreudigeren Tiere waren oft beleibter, wogen mehr. Der Grund dafür: Sie finden vermutlich leichter Nahrung.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass schlau zu sein oder eine gute körperliche Kondition sowie ein erkundungsfreudiges Verhalten vermutlich unterschiedliche Strategien darstellen, die zu einer längeren Lebensdauer führen können“, fasst Dr. Claudia Fichtel, Erstautorin der Studie, zusammen und kündigt weitere spannende Forschungen an.

„In zukünftigen Studien wollen wir untersuchen, wie sich kognitive Fähigkeiten in Verhaltensstrategien bei der Nahrungs- und/oder Partnersuche umsetzen.“ (Thomas Kopietz)

