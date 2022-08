Forscher untersuchen Wälder in Europa: Holzlieferant und Klimaverbesserer

Forschung

+ © Hessenforst/nh Lichter Laubwald: Herrlicher Anblick, große Bedeutung für Erholung, Wirtschaft und Klima. Forscher aus acht Ländern sammeln Erkenntnisse, die auch Hilfe für Förster, Wissenschaflter und Politiker sein sollen. © Hessenforst/nh

Internationale Forscher, darunter auch von der Uni Göttingen, wollen wissen, was Wälder in Europa für das Klima leisten müssen.

Göttingen – Wir alle wissen: Wälder liefern gute Luft, kühlen diese in heißen Sommern. Bäume speichern zudem CO 2 und die Wälder sind Holzlieferanten für die Energie-/Wärmegewinnung und Industrie. Wie die Wälder diese Aufgaben in Europa leisten können und damit einen positiven Einfluss aufs globale Klima nehmen können, das ermitteln jetzt Forscher aus acht EU-Ländern, auch der Uni Göttingen, in einer großen Studie.

Diese soll nicht nur Zahlen und Theoretischen liefern, sondern vor allem auch Akteuren vor Ort wie Forstwissenschaftlern, Förstern und weiteren Akteuren helfen. Es geht auch um neue Waldbautechniken.

Studie soll zeigen, was Wälder in Europa für das globale Klima leisten

Die Klimapolitik der Europäischen Union (DU) verbindet große Hoffnungen mit den insgesamt 158 Millionen Hektar Wäldern in den Mitgliedsstaaten. Wälder sollen große Mengen an CO2 binden, gleichzeitig den nachwachsenden Rohstoff Holz liefern und das alles unter den Bedingungen des Klimawandels mit zunehmendem Hitze- und Trockenstress für Wälder.

+ Prof. Max Krott, Forst- und Naturschutzpolitik der Uni Göttingen. © Uni Göttingen

Ob und wie das gehen kann, analysiert das europäische Verbundprojekt „Informa“ mit 14 Projektpartnern in acht Ländern, darunter auch die Uni Göttingen. Die Wissenschaftler erproben vor Ort innovative Waldbauverfahren, messen deren Leistungen und übertragen sie durch Modelle auf Waldregionen in Europa.

Ausdrücklicher Wunsch der Politik ist es, den tatsächlich möglichen Klimabeitrag des Waldes in diesem Projekt kritisch darzustellen.

Das Team der Uni Göttingen will neue Wege entwickeln, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Projekt in praktisches und politisches Handeln umzusetzen. Der Einsatz der Ergebnisse im sich stürmisch entfaltenden freiwilligen CO2-Emissionshandel in Europa ist dabei einer der Hoffnungsträger.

Göttinger Forscher begleiten das 70-köpfige Team über vier Jahre

„Das von uns entwickelte RIU-Model für Wissenstransfer rückt die konkreten Akteure in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in den Vordergrund“, erläutert Prof. Max Krott, Leiter der Abteilung Forst- und Naturschutzpolitik an der Universität Göttingen. „Ihnen wird zugetraut, innovatives Waldmanagement zu fördern oder auch zu blockieren. Es geht darum, einflussreiche Bündnispartner für die Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse zu finden“, betont Krott die Bedeutung für die Politik und Wirtschaft.

Das Göttinger Team wird die rund 70 Forschenden im Gesamtprojekt, das von der Polytechnischen Universität Valencia koordiniert wird, in den kommenden vier Jahren begleiten. Relevante neue Erkenntnisse werden konkreten Praxisakteuren auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene vorgeschlagen.

Das Ziel des Verbundprojekts ist erreicht, wenn sowohl neue Techniken im Waldmanagement gefunden werden als auch Bündnispartner, die diese in der Praxis durch wirtschaftliche Ressourcen oder politischen Druck umsetzen möchten. „Wir erhoffen uns einen breiten Konsens“, sagt Krott.

„Aber nationale Besonderheiten der Mitgliedsstaaten und Wettbewerb unter ihnen können dabei ebenso neue Chancen für eine klimarobuste Waldpolitik eröffnen.“ (Thomas Kopietz)