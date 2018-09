Göttinger Forscherin findet Fehler bei Reifeteilung von Säugetier-Eizellen

Göttingen. Für ihre Erforschung der Reifeteilung von Säugetier-Eizellen hat die Göttingerin Agata Zielinska einen angesehenen Preis für Nachwuchswissenschaftler erhalten.

Sie wurde mit dem Nikon Young Scientist Award der Deutschen Gesellschaft für Zellbiologie (DGZ) ausgezeichnet. Der mit 1500 Euro dotierte Preis wurde am Wochenende auf der Jahrestagung der DGZ in Leipzig überreicht.

Dass die weibliche Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter abnimmt, ist allgemein bekannt. Gleichzeitig steigt das Risiko für Fehlgeburten und die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit einer sogenannten chromosomalen Anomalie wie dem Down-Syndrom zur Welt kommen.

Zielinska erforschte in ihrer Doktorarbeit am Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie in der Abteilung von Direktorin Dr. Melina Schuh die Gründe für diesen Alterseffekt und fand unter anderem heraus, dass die Chromosomen – die Träger der Erbinformation – in menschlichen Eizellen zunehmend auseinanderfallen, wenn Frauen älter werden.

Fehler bei Reifeteilung

Dies führt zu Fehlern bei der Reifeteilung von Eizellen, Meiose genannt. „Während der Meiose muss die Eizelle ihren Chromosomensatz halbieren. Kommt es hierbei zu Fehlern, entstehen Eizellen mit zu vielen oder zu wenigen Chromosomen. Um den Chromosomensatz zu halbieren, müssen die Chromosomen als Paare vorliegen. In Eizellen von älteren Frauen sind die Chromosomen jedoch häufig nicht mehr gepaart, sondern bereits vorzeitig auseinandergefallen. So können die Chromosomen nicht mehr richtig voneinander getrennt werden“, erläutert Zielinska.

Zielinska hat auch ein neues Modell entwickelt, mit dem sie in Mauseizellen die Alterungsprozesse der menschlichen Eizelle nachbilden kann. Da menschliche Eizellen nur eingeschränkt für die Forschung verfügbar sind, ist ein solches Modellsystem von großem Interesse.