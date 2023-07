Forschung an der Uni-Medizin: Mit Strom gegen Dauerschmerzen

Von: Thomas Kopietz

Magnet schwebt über dem Kopf: „Transkraniellen Magnetstimulation (TMS)“ in der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) zur Behandlung auch von Depression, Demenz, chronischen Schmerzen und Fibromyalgie. © UMG/nh

Was können gezielte Stimulationen des Gehirns mittels elektrischer Ströme und Magnetfelder bewirken. Damit befassen sich Forscher an der Universitätsmedizin Göttingen.

Göttingen – Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen hat Spuren bei vielen Menschen hinterlassen: Auch psychische Erkrankungen haben massiv zugenommen. Die Wartezeiten in Psychiatrie-Einrichtungen und bei Psychotherapeuten sind lang.

Können gezielte Stimulationen des Gehirns mittels elektrischer Ströme und Magnetfelder helfen? An der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) erforschen Biologen und Mediziner die schonende Behandlung – auch von psychischen Erkrankungen und körperlichen Erkrankungen, wie die weitverbreiteten chronischen Schmerzen.

Ergänzung und Alternative

Die seit Langem – auch in Göttingen – praktizierten Therapien können sogar eine Ergänzung und Alternative zu Medikamenten sein.

Die Arbeitsgruppe „Noninvasive Brain Stimulation Lab“ unter Leitung von Prof. Andrea Antal in der UMG-Klinik für Neurologie entwickelt Methoden zur nicht-invasiven Gehirnstimulation, die auf operative Eingriffe verzichtet. Dabei wird das zentrale Nervensystem über Magnet- oder elektrische Felder von außen beeinflusst.

Methoden sind nicht neu

Diese Methoden sind nicht neu, gibt es bereits seit gut 40 Jahren und können zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen des Gehirns wie Depression und Demenz oder Fibromyalgie, bei der der gesamte Körper schmerzt, eingesetzt werden. Grundsätzlich geht es darum, bestimmte Areale des Gehirns zu erreichen, die zu schwach aktiviert oder aber gar überaktiv sind“, wie Andrea Antal sagt.

Das wirkt, sagt Antal, die 23 Jahre auf dem Gebiet arbeitet und forscht: „Die Erfolgsquote der Elektrostimulation bei chronischen Schmerzpatienten liegt bei etwa 70 Prozent.“

Unkomplizierter Einsatz

Der Einsatz ist unkompliziert und ungefährlich: Sehr geringe elektrische Ströme oder Magnetfelder werden von außen durch die Schädeldecke geleitet, um die erkrankten Bereiche des Gehirns gezielt zu stimulieren.

Bei der „Transkraniellen elektrischen Stimulation (TES)“ werden zwei elektrisch leitende Elektroden an der Kopf-Oberfläche des Patienten befestigt. Durch sie wird das Gehirn für 20 bis 30 Minuten pro Tag stimuliert, mit dem Ziel, die Gehirnaktivität in den oberflächlichen Regionen zu beeinflussen. Bei der „Transkraniellen Magnetstimulation (TMS)“ wird eine Magnetspule verwendet. Diese wird gezielt über den Kopf, direkt über den erkrankten Bereich gehalten.

Es gibt genügend Daten zur Wirksamkeit. Bislang aber halten sich die Krankenkassen in Deutschland zurück.

„Diese Methoden könnten als Alternative zur medikamentösen Therapie – und in Kombination – mit Psychopharmaka oder mit Physiotherapie sowie kognitivem Training eingesetzt werden und zur Stärkung der mentalen und physischen Gesundheit beitragen“, sagt Andrea Antal aus Erfahrung.

Nicht-invasive Hirnstimulation

Die nicht-invasive Hirnstimulation, also von außen angewendet, hat sich also als Behandlungsmethode bei verschiedenen psychischen und neurologischen Erkrankungen als wirksam erwiesen. Nun geht es dem Team um Andrea Antal darum, dafür zu sorgen, dass das Potenzial dieser Therapien von vielen Patienten genutzt werden kann – im gesamten EU-Raum. Sie hat mit Kollegen der Universität Ottawa (Kanada), des Hospitals Nacional de Parapléjicos in Toledo (Spanien) sowie weiteren Experten unter der Koordination des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und Berlin Empfehlungen zum Umgang mit nicht-invasiven Hirnstimulationen erarbeitet.

Prof. Andrea Antal © UMG/nh

Diese umfassen die unterschiedlichen Perspektiven aller Kooperationspartner in Bezug auf diese neue Methodik. „Es ist eine Art Fahrplan zur Gestaltung der nicht-invasiven Hirnstimulation als Therapie psychischer Erkrankungen“, sagt Antal.

Kampf um Akzeptanz

Die engagierte Professorin, die die Studien und Forschung in diesem Bereich leitet und koordiniert, kämpft für eine Akzeptanz der genannten Therapien, auch für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen. „Es gibt genügend Daten zur Wirksamkeit. Bislang aber halten sich die Krankenkassen in Deutschland zurück.“

Von diesen akzeptiert sind die Behandlungen so in den Niederlanden und Finnland. So müssen Patienten die Behandlungen in der Ambulanz der UMG-Klinik aber weiter selbst zahlen. Behandelt wird in Blöcken mit täglichen Anwendungen. Jetzt können auch Geräte ausgeliehen werden, die Behandlungen zu Hause – nach vorheriger Anleitung – in Eigenregie ausgeführt werden.

