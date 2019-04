Göttinger forschen an Medikament, das Überlebenschance bei Herzschwäche verbessern kann

Herzforscher der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Im Labor am Bildschirm diskutieren Dr. Belal Mohamed und Prof. Dr. Karl Toischer - aus der Arbeitsgruppe Kardiales Remodeling am Herzzentrum der UMG – ihre Ergebnisse.

Herzforscher der Göttinger Uni-Klinik sind dem Ziel, die Herzschwäche (Herzinsuffizenz) und gefährliche Herzrhythmusstörungen zu verringern, einen Schritt näher gekommen.

Aus ihrer Forschungsarbeit könnte ein neues, wirksames Medikamt entstehen, das hilft, den Kalziumverlust in den Zellen bei Herzschwäche zu verhindern. Folge: Die Überlebenschancen würden verbessert.

Kalzium ist wichtig für das Herz: es kontrolliert die Muskelkontraktion, beeinflusst die elektrischen Ströme und steht so in Verbindung zum Herzrhytmus. Geht Kalzium in den Herzzellen verloren, kann es gefährlich werden. Die Herzforscher an der UMG in der Arbeitsgruppe „Kardiales Remodeling“ haben jetzt den Zusammenhang eines Kalziumlecks, dem Fortschreiten der Herzschwäche und der Entstehung von Rhythmusstörungen im Tierversuch belegt.

Klar war bereits, dass im Verlauf einer Herzschwäche sich der Kalziumgehalt im Herzen verändert. Ursache ist ein Leck im zellinternen Kalziumspreicher, dem sarkoplasmatichen Retikulum (SR), das vielen noch aus dem Biologie-Unterricht bekannt sein dürfte. Das SR verliert bei der Füllungsphase des Herzens, der Diastole, vermehrt Kalzium. Die Bedeutung des Lecks für die Erkrankung und das Auftreten gefährlicher Rhythmusstörungen war bislang noch ungeklärt.

„Zum ersten Mal konnte gezeigt werden, dass die Undichtigkeit des sarkoplasmatischen Retikulums zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führt“, betont Prof. Dr. Gerd Hasenfuß die Bedeutung der Arbeit. Als ebenso wichtig stuft der Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumonogie sowie Vorsitzender des UMG-Herzzentrums ein weiteres Ergebnis ein: „Es wurde eine neue Medikamentengruppe für die Behandlung von Undichtigkeit und Rhythmusstörungen erkannt.“

Um das herauszufinden gingen die Mitglieder der Forschungsgruppe um Prof. Dr. Karl Toisscher neue Wege: Eingesetzt wurde im Tierversuch ein neuer, sehr spezifischer Wirkstoff, genannt S 36. Das Ergebnis war bedeutend: Das Kalziumleck wurde mit Hilfe von S 36 abgedichtet, der Kalziumverlust gemindert. Die Herzrhythmusstörungen gingen zurück. Das Überleben bei Herzschwäche wurde verbessert.

Ursache für Letzteres aber war nicht die Abdichtung des Lecks, sondern die Verringerung der Herz-Rhythmusstörungen. Weitere Versuche sollen nun zeigen, ob sich S 36 gezielt als Medikament zur Therapie von Rhythmusstörungen eignet.

All sind laut Prof. Gerd Hasenfuß bedeutende Erkenntnisse und „die Basis für die Entwicklung neuer Therapieansätze zur Behandlung von Rhythmusstörungen“.

Der Einsatz und die Wirksamkeit müssen nun in klinischen Studien untersucht und nachgewiesen werden. Nur dabei, so Prof. Karl Toischer zeige sich, wie potent das Medikament im Vergleich zu anderen Medikamenten ist. Vorbeugend ist es nicht einsetzbar. „Es sollten schon Rhythmusstörungen vorliegen“, sagt der Herzmediziner. Die Früherkennung und Behandlung jedenfalls kann vielen Menschen das Leben retten.

Stetig mehr Herzerkrankungen

Wie nötig die Erkennung und Behandlung von Herzschwäche und/oder Rhythmusstörungen ist, zeigt allein die Zahl der an Herzschwäche – etwa 366 000 Menschen werden damit jährlich in Deutschland in Kliniken eingewiesen. Tendenz steigend. Laut Herzbericht 2018 stieg die Zahl der stationären Herzinsuffizienzpatieten von 1995 bis 2017 sogar um mehr als 100 Prozent.

Auch die Zahl der vollstationär behandelten Herzrhythmusstörungen stieg: von 2008 bis 2017 um 20,9 Prozent. 2017 wurden pro 100.000 Einwohner 566 vollstationär in Kliniken behandelt.

„Die Ursache des deutlichen Anstiegs kann auch in der verbesserten Diagnostik und in den verbesserten Möglichkeiten zur medikamentösen und instrumentellen Therapie von Patienten mit Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen gesucht werden“, zitiert Prof. Karl Toischer den Herzbericht 2018. Eine weitere Ursache für die höheren Fallzahlen ist, dass die Bevölkerung in Deutschland im Schnitt steig älter wird.