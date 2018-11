Fortbildung: Referendare üben in Göttingen Physik-Experimente

Göttingen. Weiterbildung für Physik-Referensdare: Das Unternehmen „Phywe Systeme“ hat in Göttingen erstmals zwölf angehende Physik-Lehrer für Gymnasien und Gesamtschulen geschult.

Dabei ging es nicht nur um die Theorie. Die Referendare durften an sechs Versuchsstationen selbständig Experimente zu verschiedenen Physik-Themen probieren, um zu zeugen, was experimentell im Unterricht alles möglich ist und worauf sie aus Schülerperspektive achten sollten.

Martin-Ernst Kraus, Fachleiter für Physik am Studienseminar Göttingen für das Lehramt an Gymnasien, das den Raum Südniedersachsen umfasst, sagt: „Eine Fortbildung bei einer Lehrmittelfirma gibt Einblicke in das, was heutzutage theoretisch in einem schülerorientierten Experimentalunterricht möglich wäre. Die schnelle Messwertspeicherung und -darstellung eröffnet zudem neue Perspektiven; der Unterricht kann alltagsnäher und projektorientierter gestaltet werden.“

Die Teilnehmer nahmen die Weiterbildung positiv auf „Es freut uns, dass wir mit unserer Schulung so viel Anklang gefunden haben. Wir werden diese gerne weiterhin durchführen, auch für andere naturwissenschaftliche Fächer und bei Bedarf deutschlandweit“, sagt Jan-Gerrit Lonnemann, Leiter der Veranstaltung und Produktmanager für Datalogging bei „Phywe“.

Lonnemann weiter: „Da wir hier im Unternehmen die Möglichkeit haben, direkt auf all unsere Experimente zuzugreifen und diese zugleich mit unseren neuen SMARTsense-Sensoren für die digitale Messwerterfassung kombinieren zu können, bilden wir ein breites Spektrum an analogen und digitalen Experimenten für die Lehre in den Naturwissenschaften ab.“