Frank-Walter Steinmeier wollte gar nicht mehr weg

Göttingen. Hannover –- Göttingen – Ostfriesland: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch und Donnerstag Niedersachsen seinen Antrittsbesuch abgestattet. Wir waren in Göttingen dabei.

An der Seite Steinmeiers war – natürlich – seine Ehefrau, die „First Lady“. Elke Büdenbender (55) zeigte sich sympathisch und offen – beim Foto auf der Treppe mit einem verschmitztem Lächeln. Sie hielt sich sonst dezent im Hintergrund. Nach vorne auf die öffentliche Bühne drängt sie nicht, und da ist sie ihrem Mann nicht unähnlich. Kurzum: Ein Paar, das gemocht wird. Und: Elke Büdenbender wird sicher noch mehr Öffentlichkeit bekommen, denn die Frauen der Bundespräsidenten erfüllten seit jeher wichtige Aufgaben – nicht nur als Repräsentantinnen bei Staatsempfängen, sondern auch als Triebfedern für mildtätige Initiativen.

Abgeriegelte Straßen, Durchlasskontrollen: Die Sicherheit schrieben die Organisatoren von Staatskanzlei Hannover und Bundespräsidialamt Berlin groß. Der erste Ortstermin samt Begehung der Uni-Räumlichkeiten fand bereits sechs Wochen vor dem tatsächlichen Besuch statt. Und: Das Bundespräsidialamt war in Zeiten der höchsten Sicherheitsstufe kleinlich.

So durften die Pressefotografen nicht im Saal der Uni-Aula fotografieren und auch nicht das sonst übliche Foto vom Eintrag ins Goldene Buch der Stadt mit OB Rolf-Georg Köhler machen. Warum nicht? Darüber rätselten auch veranstaltungserfahrene Uni-Mitarbeiter.

Als die präsidiale Limousine mit dem Kennzeichen O-1 schnittig in die Kurve ausgangs der Burgstraße bog, gab es auch Pfiffe und Buh-Rufe für den Bundespräsidenten. Für einige Demonstranten, die sonst für die Freilassung inhaftierter Wissenschaftler in der Türkei und in China protestierten, steht Steinmeier auch für eine militante, deutsche Politik im Ausland. Steinmeier nahm das souverän hin, schaute noch kurz auf die Transparente und stellte sich dann dem offiziellen Foto des Besuches vor der Uni-Aula.