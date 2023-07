Frau stürzt von Mauer der Burg Plesse in die Tiefe und wird verletzt

Von: Stefan Rampfel

Die Burg Plesse bei Eddigehausen: Eine Frau war von der Mauer gestürzt. Sie erlitt Verletzungen. © Stefan Rampfel

Zu einem Unfall, bei dem eine Frau in die Tiefem stürzt, kommt es auf der Burg Plesse. Die Frau wird verletzt und kommt in ein Krankenhaus.

Eddigehausen – Ein Unfall, bei dem eine Frau etwa zehn Meter in die Tiefe stürzte, hat sich am Donnerstag in den Abendstunden im Bereich der Burg Plesse nördlich von Göttingen ereignet.

Um 20.55 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eddigehausen und Reyershausen zu der historischen Burg oberhalb des Bovender Ortsteils Eddigehausen alarmiert.

Sturz in den Wald

Eine Frau war von der Außenmauer knapp zehn Meter in den angrenzenden Wald gestürzt und wurde dabei verletzt, wie der Bovender Gemeindebrandmeister Markus Füllgrabe sagt.

Mit mehreren Fahrzeugen rückten die Einsatzkräfte aus und waren schnell vor Ort. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes aus Lenglern und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr aus Göttingen rückten ebenfalls an.

Polizei: Unfall ohne Fremdeinwirkung

„Der Unfall ist ohne Fremdeinwirkung passiert“, sagte Luisa Gödecke von der Polizei Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach ihrer Auskunft hat die Frau glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. „Zum Zeitpunkt des Unfalls war es sehr voll auf der Burganlage. Alleine im Bereich der Mauer haben sich rund dreißig Menschen aufgehalten“, sagt der Reyershäuser Ortsbrandmeisters Florian Ude.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst haben die ehrenamtlichen Helfer die Verletzte mit einem sogenannten „Spineboard“ und einer Schleifkorbtrage gerettet. Sie transportierten sie um die Mauer herum zum Rettungswagen. Nach rund fünfzig Minuten wurde die Person in die Universitätsmedizin nach Göttingen gefahren.

Burg ist beliebtes Ausflugsziel

Zur genauen Unglücksursache gibt es bislang noch keine Informationen. Die Burg Plesse ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Göttingen. Vor allem in den Abendstunden sitzen die Besucher auf der Burgmauer und genießen den Sonnenuntergang mit Blick über das Leinetal. (Stefan Rampfel)