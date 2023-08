Frau wird im Eichsfeld misstrauisch: Trickdiebe kommen nicht zum Zug

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Trickdiebe im Eichsfeld. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Zwei mögliche Trickdiebe waren in einem Ortsteil von Duderstadt unterwegs. Das mutmaßliche Opfer hat das Duo aber durchschaut.

Duderstadt – Zwei mögliche Trickdiebe waren am Dienstag im Bereich Duderstadt im Landkreis Göttingen unterwegs. Das Opfer wurde glücklicherweise misstrauisch.

Zwei unbekannte Männer betraten nach Polizeiangaben am Dienstag in den Mittagsstunden das Grundstück einer Frau im Duderstädter Ortsteil Langenhagen. Sie gingen aber direkt zur Hintertür des Wohnhauses, ohne an der Haustür zu klingeln.

Milchkauf und Panne am Auto

Gegenüber der Frau gaben sie an, Milch kaufen zu wollen sowie eine Panne zu haben. Die geforderte Milch wollten sie angeblich mit einem 50-Euro-Schein bezahlen.

Im Verlauf des Gesprächs ging die Zeugin in ihr Haus zurück, um ihren Geldbeutel und eine Packung Milch für die beiden Männer zu holen. Nachdem sie an die Hintertür zurückkehrte, wunderte sich die Frau über die Abwesenheit des zweiten Mannes und trat hinaus auf das Grundstück.

Frau wird misstrauisch

Durch das Verhalten des ersten Mannes misstrauisch geworden, der erzählte, dass sein Begleiter nun weg sei, ging die Dame in ihr Wohnhaus zurück und sah, wie daraufhin beide Männer das Grundstück verließen.

Bei der anschließenden Überprüfung ihres Hauses stellte die Frau fest, dass die Haustür einen Spalt offenstand. Entwendet wurde augenscheinlich jedoch nichts.

Kein Pannenfahrzeug

Ein angebliches Pannenfahrzeug konnte durch die Zeugin ebenfalls nicht festgestellt werden. Die Unbekannten fuhren in Richtung Fuhrbach davon. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Duo um Trickdiebe handeln könnte.

Der eine Mann ist etwa 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Figur sowie schwarze, kurze Haare. Er war mit einem weißen T-Shirt ohne Aufdruck sowie einer weißen Dreiviertelhose bekleidet.

Sein Begleiter ist ebenfalls etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Er hat kräftige Figur und schwarze, kurze Haare, Dieser Mann war mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck und einer schwarzen Dreiviertelhose bekleidet.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf die Männer erbittet die Polizei in Duderstadt unter de Rufnummer 0 55 27/8 46 10.

Tipps der Beamten zum Thema Trickdiebstahl

Laut Polizei ist Trickdiebstahl in Wohnungen nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der vorwiegend ältere Menschen betroffen sein können. Um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und stehlen zu können, täuschen die Täter ihre Opfer auf ganz unterschiedliche Weise.

Die bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

Das Vortäuschen einer Notlage , die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion , die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt

Beim Trickdiebstahl an der Haustür kommen laut Polizei oft folgende Varianten zum Einsatz:

„Der Glas Wasser-Trick“: Täterinnen täuschen Schwangerschaft, Übelkeit oder die Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme vor und bitten um ein Glas Wasser.

Täterinnen täuschen Schwangerschaft, Übelkeit oder die Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme vor und bitten um ein Glas Wasser. „Der Papier- und Bleistift-Trick“: Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dazu fragen sie nach Schreibzeug sowie Papier und drängen auf eine Schreibunterlage in der Wohnung oder bitten das Opfer, die Nachricht selbst zu erfassen.

Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dazu fragen sie nach Schreibzeug sowie Papier und drängen auf eine Schreibunterlage in der Wohnung oder bitten das Opfer, die Nachricht selbst zu erfassen. „Der Blumen- oder Geschenkabgabe-Trick“: Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn Blumen oder ein Geschenk abgeben. Dabei drängen sie darauf, die Blumen zu versorgen oder das Geschenk selbst zu verwahren.

Weitere vorgetäuschte Notlagen verbinden sich mit der Bitte

wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen

nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen auf dem Balkon seinen entflogenen Vogel oder sein entlaufenes Kätzchen einfangen zu dürfen

einfangen zu dürfen wegen einer Autopanne, eines Unfalls oder einer Erkrankung das Telefon benutzen zu dürfen

das Telefon benutzen zu dürfen die Toilette benutzen zu dürfen

zu dürfen ein Baby wickeln oder füttern zu dürfen.

Aber Vorsicht! Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie denken sich laut Polizei immer neue Varianten aus. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)