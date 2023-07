Frauen der Weltgeschichte zieren Fassade in Göttingen als Symbol gegen Intoleranz

Von: Stefan Rampfel

Teilen

Mathematikerin Emmy Noether, Autorin Astrid Lindgren, Malerin Frida Kahlo und weitere Frauen der Weltgeschichte zieren nun die Außenfassade der alten JVA. Das Gemälde wurde nun offiziell eingeweiht. © Stefan Rampfel

Gymnasiasten eines Göttinger Gymnasiums bringen Frauen der Weltgeschichte an die Außenfassade der ehemaligen JVA in der Innenstadt.

Göttingen – Seit wenigen Wochen ziert ein großes Wandgemälde die Außenfassade der ehemaligen JVA in der Göttinger Innenstadt. Am Freitag wurde es im Rahmen eines Festes offiziell eingeweiht. Darauf zu sehen sind die Portraits von neun Frauen aus der Weltgeschichte sowie eine ganz besondere Persönlichkeit.

Das Gemälde ist unter der Leitung von Künstlerin Patricia Saavedra, Graffiti-Künstlerin Agatha Czarny und Kunstlehrerin Inga Ritter entstanden. Umgesetzt wurde es durch den Kunstkurs der 11. Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG). Die Wand des derzeit ungenutzten Gebäudes hat die Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt.

Wandgemälde bedeutender Frauen auf Außenfassade der ehemaligen JVA in Göttingen

„Durch das Gemälde hat das Gebäude eine deutliche Aufwertung erfahren, es ist ein Hingucker“, sagt Anja Krause, Sozial- und Kulturdezernentin der Stadt Göttingen. „Die abgebildeten Frauen sind alles starke Persönlichkeiten, die Inspiration für andere waren und die für ihre Rechte eingetreten sind und dadurch Enormes erreicht haben.“

Auch sie ist in der Reihe bedeutender Frauen der Weltgeschichte zu finden: Helga, die gute Seele und treibende Kraft des Maschviertels. © Stefan Rampfel

Die Botschaft muss es laut Krause also sein, nicht aufzugeben, sondern für deine Träume zu leben und sich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Die Portraits zeigen unter anderem die deutsche Mathematikern Emmy Noether (1882-1935), die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren (1907-2002), die bekannteste Malerin Lateinamerikas Frida Kahlo (1907-1954) oder die 1965 geborene Waris Dirie, Aktivistin gegen weibliche Genitalverstümmelung, und Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), US-amerikanische Richterin am Supreme Court und Vorreiterin für Frauenrechte.

Starke Frauen der Weltgeschichte: Astrid Lindgren, Frida Kahlo und Ruth Bader Ginsburg

OHG-Schulleiterin Rita Engels sagte in ihrer Rede, dass die Umsetzung des Kunstwerkes sehr zeitintensiv gewesen sei. Sie verglich das Engagement der abgebildeten Frauen mit den heutigen Klimaaktivisten.

„Sie alle wollten etwas verändern und haben etwas bewirkt, nicht selten gegen starken Widerstand“, so Engels. „Sich für eine Überzeugung zum Allgemeinwohl einzusetzen, erfordert Mut, Beharrlichkeit und ein Ziel.“

Eine ganz besondere Persönlichkeit hat ihren Platz auf der Wandmalerei ganz links: Helga ist die gute Seele und eine treibende Kraft des Maschviertels, in dem das Kunstwerk entstanden ist. Die ehemalige Gewerkschafterin ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und stellt wie keine andere dieses Göttinger Viertel dar.

Schulprojekt des Kunstkureses des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums wurde offiziell eingeweiht

„Es ist mir eine Ehre, mit dieser internationalen Frauenrunde die Mauer mit meinem Konterfei zu verzieren“, so die 89-Jährige, die seit 1953 hier lebt. Rechts von ihr ist übrigens die 1997 geborene pakistanische Mädchenrechtsaktivistin Malala Yousafzai zu sehen, Überlebende eines Mordanschlags der Taliban und jüngste Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte.

Das Projekt wurde unterstützt von Gabi Radinger vom Kulturzentrum Musa, die sich um Fördermittel bemühte. So kamen vom niedersächsischen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ 15.000 Euro. „Auch aus dem Verfügungsfond des Sanierungsgebietes Nördliche Innenstadt gab es Geld, und die Unterstützung aus dem Maschviertel war hervorragend“, so Radinger.

Feministisches Wandgemälde an ehemaliger Göttinger JVA: Vorlage kommt aus Madrid

Das Göttinger Kunstwerk ist die Replik eines feministischen Wandgemäldes in Madrid, das 2018 entstanden ist und wiederholt beschädigt wurde. Es wurde bereits in vielen anderen Städten weltweit reproduziert. Nun ist auch Göttingen Teil dieses Städte-Netzwerks.

In Stil und Farbgebung folgt das Göttinger Bild dem ursprünglichen Wandgemälde in Madrid. „Das Kunstwerk ist ein Symbol gegen Intoleranz und es verbindet Menschen“, sagt Künstlerin Patricia Saavedra. (Stefan Rampfel)