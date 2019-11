Frauen in Göttingen setzen Zeichen gegen Gewalt

Halten Mahnwache am Wilhelmsplatz: Frauen des Zonta Clubs Göttingen wollen auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam machen.

Initiativen haben am Aktionstag mit einer Mahnwache auf dem Wilhelmsplatz auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Gebäude wurden mit orangenem Licht angestrahlt.

Auf dem Wilhelmsplatz haben sich am Montag Frauen versammelt, um mit einer Mahnwache gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu protestieren. „Wir wollen das Thema ins öffentliche Bewusstsein rücken“, sagt Katharina Quirmbach, Präsidentin des Zonta Clubs Göttingen.

Weitere Frauenservice-Clubs wie die Soroptimisten, Vertreter von Frauenhaus und Frauen-Notruf und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt beteiligten sich an der Aktion. Jedes Jahr am 25. November wird der Internationale Tag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen begangen.

Frauen sind nachts nicht gerne alleine unterwegs

Unter den Frauen auf dem Wilhelmsplatz sind auch Marie Ahrend und Lena Hoffmann. Sie sind erschrocken, wie viele Frauen von Gewalt – in welcher Form auch immer – betroffen sind. Wenn sie selbst zu später Stunde alleine in Göttingen unterwegs sind, fühlen sie sich oft nicht mehr sicher.

„Ich gehe auf der beleuchteten Straßenseite und habe meinen Schlüssel in der Hand“, sagt Ahrend, die auch ein Pfefferspray besitzt. Sind Männer betrunken, in Gruppen unterwegs oder geben anzüglichen Kommentaren von sich, wechselt sie die Straßenseite.

Gebäude in orangefarbenes Licht getaucht

Über diese Strategien von Frauen zur Erhöhung der eigenen Sicherheit müssten sich Männer keine Gedanken machen. In anderen Ländern hätten es Frauen noch schwerer: „Freundinnen von uns in Mexiko und Brasilien können nicht mehr alleine auf die Straße“, sagt Hoffmann.

+ In orangefarbenes Licht getaucht: das Alte Rathaus. © Christina Zapf

Zusätzlich zu zahlreichen Aktionen wurden ab 17 Uhr – wie in 130 weiteren Zonta-Städten – öffentliche Gebäude in Göttingen in orangefarbenes Licht getaucht, darunter das Neue und das Alte Rathaus, das Deutsche Theater, das Hotel Freigeist, die Sparkasse Groner Tor, das Städtische Museum.

„Es geht darum, Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen und nicht wegzuschauen“, sagt Quirmbach. Im Anschluss zogen die an der Mahnwache beteiligten Frauen noch Richtung Weihnachtsmarkt, um ihre Flyer zu verteilen und zu erklären, wieso die Gebäude in orangefarbenem Licht getaucht sind.