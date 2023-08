Freibad am Brauweg in Göttingen bleibt im Jahr 2023 dicht

Von: Thomas Kopietz, Bernd Schlegel

Sprungturm und Becken bleiben in diesem Jahr geschlossen: Das beliebte Freibad am Brauweg in Göttingen wird nach Abschluss der Sanierungsarbeiten erst 2024 wieder für die Besucher öffnen. © Bernd Schlegel

Das Freibad Brauweg wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen, da alle Leitungen erneuert werden müssen. Das berichtet die Göttinger Sport und Freizeit GmbH.

Göttingen – Was Skeptiker bereits herausposaunt hatten, wird nun Wirklichkeit: Das Freibad Brauweg in Göttingen, das zurzeit komplett saniert wird, öffnet in diesem Jahr nicht mehr, auch nicht für einen Testbetrieb.

Grund: Alle Leitungen müssen erneuert werden.

Kein konkreter Zeitpunkt

Das hörte sich vor einigen Wochen noch ganz anders an, als der Zeitplan vorgestellt wurde, der zwischenzeitlich aufgrund auftauchender Schäden bereits gestreckt worden war. Einen konkreten Zeitpunkt für die Wiedereröffnung des Freibades Brauweg nannte die Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GöSF) jedoch nicht.

Mit einer Pressemitteilung machte die GöSF, dass der Eröffnungstermin in diesem Jahr nicht mehr zu halten sei. Die gute Nachricht: Das städtische Unternehmen geht davon aus, dass der geplante Kostenrahmen von 6,9 Millionen Euro gehalten werden kann.

Undichtigkeiten treten auf

Mehrfach habe man sich vor Baubeginn vergewissert, dass die Leitungen dicht sind. Im Laufe der Baumarbeiten habe die GöSF Ende Juni dennoch einzelne Undichtigkeiten in den bestehenden Reinwasserleitungen im Fundament des Sport- und Nichtschwimmerbeckens festgestellt.

„Bei weiteren Prüfungen hat sich jetzt gezeigt, dass sämtliche Reinwasserleitungen in den Becken undicht sind und daher ausgetauscht werden müssen. Das bedeutet auch, dass der Baufortschritt nicht wie geplant ausgeführt werden kann“, heißt es von der GöSF, an deren Spitze Geschäftsführer Andreas Gruber steht.

Leitungen müssen freigelegt werden

Denn zunächst müssen laut GöSF alle Leitungen in den Becken freigelegt werden. Danach werden sie ausgetauscht und neue Anschlüsse montiert.

Dass nun alle Leitungen raus müssen sei „ärgerlich, aber niemandem anzukreiden“, sagte Göttingens Erster Stadrat Christian Schmetz gegenüber unserer Zeitung.

Grundwasser sorgt für undichte Rohre

Ursache für die undichten Rohre ist nach Angaben der GöSF der Einfluss des Grundwassers: „Es wirkt mit hohem Druck auf das leere Schwimmbecken, das mangels Füllung und damit fehlendem Gegendruck in Bewegung geraten ist“, so das Unternehmen.

„Die Rohre sind jedoch fest in der Beckensohle verbaut und durch die Bewegung gerissen. Etwa 350 Meter Leitungen, die in den Bodenplatten liegen, müssen jetzt ausgetauscht werden.

Ortstermin im Juli: Damals waren Prokurist Alexander Hirt und die übrige GöSF-Leitung davon ausgegangen, dass das Bad noch 2023 wieder öffnet. © Bernd Schlegel

Die Folge sind besagte Verzögerungen im Baufortschritt und eine komplette Veränderung im Bauablauf“, so die GöSF. Der anhaltende Regen der vergangenen Wochen habe die Erdarbeiten zusätzlich behindert.

Geplanter Eröffnungstermin kann nicht eingehalten werden

Der geplante Eröffnungstermin des größten Göttinger Freibades am Samstag, 30. September, könne deshalb nicht eingehalten werden. „Eine noch spätere Eröffnung im Oktober ist in diesem Jahr zum Ende der Badesaison für nur wenige Tage nicht darstellbar“, heißt es weiter.

Andreas Gruber, Geschäftsführer der GöSF © Per Schröter/nh

Genau das hatten zuvor schon zahlreiche Kritiker angeführt. Die Sanierung, des Bades am Brauweg hatte im Oktober 2022 begonnen.

Es gibt Ausweichmöglichkeiten

Wer in Göttingen ein Schwimmbad besuchen möchte, kann auf das Badeparadies Eiswiese, das Parkbad Weende sowie das Naturerlebnisbad Grone ausweichen. (Thomas Kopietz und Bernd Schlegel)