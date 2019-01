Freies Theater "Boat People Projekt" hat neuen Standort in Grone eröffnet 

Werkraum

+ © Kim Henneking Hans Kaul (Klavier) und Balen Abbas spielten zur Eröffnung des Werkraums zwei Lieder – Abbas sang auf Kurdisch und Persisch. © Kim Henneking

Seit zehn Jahren gibt es das Boat People Projekt. Nachdem das Freie Theater vier Jahre lang in der Flüchtlingsunterkunft am Nonnenstieg beheimatet war, eröffnete das Künstlerkollektiv am Mittwoch seine neue Spielstätte. Ab Februar beginnen Vorführungen im „Werkraum“ im Göttinger Ortsteil Grone.