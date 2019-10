Freikarten für Vortrag zur Selbstdisziplin

Die neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Wissen, was weiterbringt“, in Göttingen hilft dabei, vorhandene Potenziale zu entdecken.

Die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Wissen, was weiterbringt“ beginnt am Mittwoch, 30. Oktober. Die HNA/Hessische Niedersächsische Allgemeine veranstaltet mit der Sparkasse Göttingen sowie in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus erstmals diese sechsteilige Seminarreihe in der Uni-Stadt.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Forum der Sparkasse Göttingen, Groner Landstraße 2.

Freikarten für Vortrag zum Thema "Selbstdisziplin"

Für den ersten Abend der Reihe mit Marc Gassert zum Thema „Selbstdisziplin“ am Mittwoch, 30. Oktober, verlosen wir am heutigen Mittwoch dreimal zwei Freikarten.

Wer gewinnen will, muss dazu unter der Rufnummer 0 13 79/69 96 60 anwählen und nach Aufforderung das Stichwort „Selbstdisziplin“, den Namen, die Rufnummer und die Adresse nennen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kostenhinweis: Der Anbieter ist die Telemedia interactive GmbH. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ist teurer.

Gassert analysiert während des Abends die „Toolbox“ der Selbstdisziplin, macht sie für jeden zugänglich und hilft so, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen.

Fünf weitere Termine ab November

Schon jetzt stehen die weiteren fünf Termine der Seminarreihe und die jeweiligen Themen fest:

Mittwoch, 27. November: Ausstrahlungskraft, Referentin: Monika Matsching;

Mittwoch, 4. März: Veränderungsfähigkeit, Referent: Dr. Carl Naughton;

Mittwoch, 22. April: Beobachtungsgabe, Referent: Norman Alexander;

Mittwoch, 27. Mai: Respekt, Referent: René Borbonus;

Mittwoch, 24, Juni: Stressbewältigung, Referent: Priv.-Doz. Dr. Volker Busch.

Wer nicht gewinnt, kann trotzdem bei allen Vorträgen dabei sein: Der Eintritt kostet für je Einzelveranstaltung 59 Euro. HNA-Abonnenten (mit Bonuscard) und Kunden der Sparkasse Göttingen erhalten zehn Euro Rabatt.

Es ist aber auch möglich, ein Abo (Normalpreis 295 Euro, Vorzugspreis 245 Euro) zu buchen. Karten gibt es unter: sprecherhaus-shop.de