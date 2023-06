Freitag gibt es Max-Planck-Forschung in Göttingen ganz nah

Max-Planck-Gesellschaft: 75 Jahre

+ © Thomas Kopietz Wichtiger Standort: Max-Planck-Campus am Faßberg in Göttingen mit zwei großen Instituten. © Thomas Kopietz

In Göttingen feiert die Max-Planck-Gesellschaft Jubiläum - mit vielen Aktionen für Kinder und Erwachsene.

Göttingen – Die Forscher-Stadt Göttingen ist die Wiege der Max-Planck-Gesellschaft: Sie wurde dort am 26. Februar 1948 im Gebäude der Aerodynamischen Versuchsanstalt gegründet. Am Donnerstag, 22. Juni, wurde in der Lokhalle der neue Präsident in Anwesenheit der Politik-Prominenz ins Amt eingeführt, es ist der bisherige Direktor am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen, Prof. Patrick Cramer. Am Freitag, 23. Juni, gibt es spannende, öffentliche Aktionen der Max-Planck-Institute in Göttingen.

Wissenschaftsmarkt vor dem Alten Rathaus in Göttingen

Ein Wissenschaftsmarkt lädt Interessierte von 13 bis 19 Uhr vor dem Alten Rathaus ein. Dabei reicht die Themenbandbreite vom klitzekleinen Molekül bis zur Sonne, von der Blume bis zum Regenwald und ganz praktische, per Gedanken steuerbare Hand-Prothesen.

Führungen auch zum Bio-Diversum am Max-Planck-Campus

Auf dem Max-Planck-Campus am Faßberg laden die Institute zu einem spannenden Programm ein. Ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) sorgt ein Bustransfer ab 14.30 Uhr und ab 16.15 Uhr für die Erreichbarkeit. Zu erleben sind Führungen durch das Biotop-Projekt „Bio-Diversum“ (Anmeldung: https://gv-events.mpg.de/e/biodivers)

Zudem gibt es Rundgänge über das Institut-Gelände des MPI für Dynamik und Selbstorganisation. Anmeldung für Shuttle und Programm unter https://gv-events.mpg.de/e/dynamik

Wissenschaftstheater und Science-Slam im Alten Rathaus

Im Alten Rathaus findet zum Abschluss ein Abendprogramm statt: So beantwortet ein Theaterstück die Frage: Wie entsteht ein Antibiotikum? Dabei präsentiert das MPI für terrestrische Mikrobiologie in Marburg seine Erkenntnisse über Enzyme – spielerisch, wie die Forscher betonen.

Danach gibt es einen Science-Slam mit sechs Teilnehmenden aus sechs Max-Planck-Instituten. Aus Göttingen dabei ist Monica Gobran vom MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung für Besucher unter https://gv-events.mpg.de/e/slam. Dazu gibt es auch am Freitagabend einen Live-Strem im Netz: https://www.youtube.com/watch?v=0gMHCdKOwQI

Forum Wissen Göttingen startet Nobelpreisträger-Ausstellung

Und im Forum Wissen der Uni Göttingen wird am Freitag eine spannende Ausstellung eröffnet. Sie schildert, wie Forschung, Forscher und Nobelpreisträger den menschlichen Alltag veränderten. Infos zu den bisher insgesamt 30 Nobelpreisträgern, die aus der MPG hervorgingen, gibt es unter: www.nobel.mpg.de (Thomas Kopietz)