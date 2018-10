Freiwillige Feuerwehr Ziegenhagen grillte für den guten Zweck

Göttingen. Mit einer Grillaktion sammelte die freiwillige Feuerwehr Ziegenhagen Anfang September Spenden für die Kinderambulanz (Kimbu) in Göttingen. 1050 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Der Betrag wurde an Kerstin Mollenhauer, Geschäftsführerin von Kimbu überreicht.

Die freiwillige Feuerwehr Ziegenhagen wurde für die „Cool Water Grill Challenge“ (Deutsch: Kaltes Wasser Grill-Herausforderung) nominiert und entschied sich die Aktion den Erlös der Aktion an Kimbu zu spenden.

Bei der Challenge geht es darum, dass die Gruppe gemeinsam im eiskalten Wasser grillt und Geld für den guten Zweck spendet. Dabei läuft die Challenge nach dem Kettenbriefprinzip ab: Wenn eine Gruppe nominiert wurde, haben sie acht Tage Zeit die Herausfordrung umzusetzen. Sie müssen sich dabei filmen und am Ende drei weitere Gruppen nominieren.

„Mir fiel sofort Kimbu ein. Da ich dort selber als Kinderkrankenschwester arbeite, habe ich einfach von meiner Arbeit erzählt“ sagt Mirjam Smukal von der Freiwilligen Feuerwehr Ziegenhagen. Das habe auch ihre Kameraden überzeigt, heißt es in einer Mitteilung von Kimbu.

In einen aus Paletten und Planen gebauten Pool wurde der Grill gestellt. Es kamen etwa 100 Gäste aus der gesamten Umgebung. „Die Stimmung war ausgelassen und die Beteiligung sehr positiv“ freut sich Smukal. Der hohe Betrag konnte dank der guten Organisation von Wehrführer Patrick Gottschalk und Vereinsvorsitzendem Jürgen Deppe sowie der Mithilfe der Kameraden zustandekommen, heißt es weiter.

Kimbu versorgt seit 20 Jahren schwerstkranke Kinder in Göttingen und Umgebung in einem Radius von 30 Kilometern. Nur so sei es vielen Kindern überhaupt erst möglich, nach Hause zu kommen und mit ihren Familien zusammen zu sein. Kimbu arbeitet dabei eng mit den Kinderkliniken in Göttingen und Kassel sowie den Kinderärzten im Umkreis eng zusammen.

„Wir freuen uns sehr über die Spende und können sie wirklich gut gebrauchen“, sagt Kerstin Mollenhauer. Die Einrichtung beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter, die alle examinierte Gesundheits- und Kinder-Krankenpfleger sind. Sie versorgen momentan knapp 30 Kinder bis zu 24 Stunden am Tag. Kimbu ist gemeinnützig und auf Spenden angewiesen.

www.kimbu-goettingen.de